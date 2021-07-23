С акцентом на талию: Алсу в объемном топе и шортах-бермудах предстала на отдыхе

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она успела получить множество наград и даже оказаться в шаге от победы на «Евровидении». Певица продолжает удивлять публику. Недавно она записала новый трек с Эмином Агаларовым. При этом артистка успевает проводить время с семьей. Она замужем за бизнесменом Яном Абрамовым и растит с ним троих детей — Сафину, Микеллу и Рафаэля.

Не так давно Алсу отправилась отдыхать. Она проводит лето на курорте с семьей. Примечательно, что с собой певица взяла множество нарядов. Обычно она предпочитает выглядеть элегантно и сдержанно. Но на этот раз девушка красовалась в платье в горох и платье в пол оверсайз горчичного цвета. Теперь артистка запечатлелась на курорте в в черном костюме с объемным топом и шортами-бермудами.

Похожий образ недавно показала Кети Топурия. Однако Алсу решила сделать акцент на талии. Шорты также подчеркнули ее стройные и загорелые ноги. Поклонники восхитились летним нарядом звезды в стиле total black.

«Ох, какая красотка». «Вы просто модель», «Ну кто скажет, что у вас трое детей», «Вы всегда утонченная и элегантная, глаза радуются», «Шикарная — Алсу», «Наша гордость», «Мне так нравится этот лук, а шорты выглядят идеально», «Красота во плоти», — прокомментировали пост подписчики.

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