Подчеркнула хрупкость: Алсу в струящемся платье в пол цвета горчицы позировала у бассейна

Алсу является одной из самых известных певиц в стране. Она продолжает строить карьеру. При этом у нее подрастают дети: Сафина, Микелла и Рафаэль. Артистка за время пандемии сильнее сблизилась с наследниками. Долгое время она не выходила в свет. Только весной этого года артистка снова стала появляться на мероприятиях и вечеринках. Не так давно она выступила на фестивале «Жара».

Теперь Алсу наслаждается отдыхом с мужем Яном Абрамовым и детьми на курорте. С собой певица взяла множество нарядов. она успела отметиться в платье в стиле бэби-долл с модным принтом горох. Также девушка носит костюмы с шортами. А накануне она устроила фотосессию у бассейна. Артистка предстала в струящемся атласном платье оверсайз цвета горчицы. Наряд с разрезом и открытым плечом подчеркнул ее хрупкость и загар.

«Я вижу твое истинное лицо, и именно поэтому я люблю тебя», — написала звезда.

Алсу давно славится хорошим чувством стиля. На этот раз она впечатлила друзей и поклонников. «Как же красиво, Алсу!» — заявила Олеся Судзиловская. «Вы прекрасны в этом платье», «Богиня красоты», «Так непривычно видеть в ярком цвете», «Цвет вам очень идет!», «Очень солнечно», «Идеальна во всем», «Я тоже люблю теплые цвета, желтый и оранжевый», — прокомментировали пост подписчики.

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