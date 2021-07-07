Стильный горошек: 38-летняя Алсу в кремовом платье в стиле бэби-долл предстала на отдыхе

Алсу уже много лет выступает на сцене. Поклонники любят ее не только за лирические песни, нежный голос, но и стильные образы. Девушка всегда выглядела женственно и подчеркивала достоинства фигуры, но соблюдала все нюансы, чтобы выглядеть утонченно. Не так давно артистке исполнилось 38 лет. Примечательно, что выглядит она моложе многих сверстниц и может похвастаться стройной фигурой, хоть и родила троих детей.

Не так давно Алсу выступила на фестивале «Жара». Там она показала несколько изысканных луков. Теперь певица наслаждается летними днями на море. Она не раскрывает место, где проводит свой отпуск. Однако с собой девушка взяла много нарядов. На этот раз устроила фотосессию на яхте, позируя на фоне заката. Алсу предстала в мини-платье в стиле бэби-долл с актуальными рукавами-фонариками и ультрамодным принтом горошек.

Наряд позволил девушке открыть стройные ноги и загорелые плечи. Кукольный наряд кремового цвета сливался с ее кожей. Она собрала волосы, сделав хвостик. Макияж с акцентом на глаза и золотые украшения дополнили лук.

Стоит отметить, что платья в стиле бэби-долл носят многие звезды, включая Полину Гагарину. А гороховый принт не выходит из моды не первый сезон.«Солнечная красавица», «Бесподобны», «Солнечная красавица», «Очень красивый образ», «Какая красивая», «Глаза сногсшибательные», «Платье просто чудесное», «Такая вы молоденькая», — прокомментировали пост подписчики.

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