Микелла Абрамова в топе с пышными рукавами и шортах-бермудах отметилась на отдыхе

Наследница Алсу проводит время с семьей на курорте. Она покрасовалась в летнем наряде на фоне зеленых деревьев и пальм.

Алсу не скрывает, что очень любит свою семью. Певица давно состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Теперь у супругов подрастают наследники: 14-летняя Сафина, 13-летняя Микелла и четырехлетний сын Рафаэль. За время пандемии артистка еще сильнее сблизилась с детьми. Если сына она показывает редко и скрывает его лицо, то с дочками даже появляется на съемках и разных мероприятиях.

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Микелла решила пойти по стопам мамы. Девушка давно увлекается музыкой и участвовала в шоу «Голос. Дети». Она уже сняла несколько клипов. Дочка певицы раньше одевалась в стиле своего кумира Билли Айлиш. Она носила только широкие джинсы и толстовки оверсайз. Однако за последний год юная артистка стала чаще отдавать предпочтения платьям и другим женственным образами.

Этим летом Микелла отдыхает с семьей на курорте. Ранее она успела отметиться в белом мини-платье в стиле бэби-долл. Теперь для прогулки наследница Алсу нарядилась в джинсовые шорты-бермуды и топ с пышными рукавами-фонариками молочного цвета. Наряд подчеркнул ее талию.

«Пишите пожалуйста какие еще песни вы бы хотели услышать в моем исполнении.. на отдыхе много свободного времени», — призналась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Алсу. «Что угодно пой, все равно красиво», «Как ты похорошела», «Наряд бомбический», «Как вам идет», «У вас мамина грация», «Так редко вас видим», «Как вам идут такие воздушные наряды», — прокомментировали пост подписчики.

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