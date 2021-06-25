Изящные плечи: Алсу в двухцветном мини-платье с рукавами до пола сразила на публику

Алсу стала звездой в 2000-х годах. Тогда она выпускала один хит за другим и едва не покорила «Евровидение». Хрупкая девушка вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова и подарила ему троих детей. Она продолжает строить карьеру, но при этом выполняет и материнские обязанности. Артистка дружна с Сафиной, Микеллой и Рафаэлем. Ее младшая дочка тоже поет. В этом году они вместе ездили на «Детскую новую волну».

А вот на фестивале «Жара», который уже в пятый раз организовывает Эмин Агаларов, Алсу приехала в одиночестве. Еще днем она предстала на репетиции в джинсах клеш и шелковой рубашке. А на красной дорожке певица появилась в ярко-зеленом платье в пол с одним рукавом. Стильный наряд подчеркнул ее фигуру. Элегантная артистка смогла впечатлить ведущих и других гостей своим броским образом.

Этот концерт был посвящен творчеству Игоря Николаева и Олега Газманова. Артисты исполняли их песни. Первый раз Алсу вышла на сцену в ультрамодном наряде. Двухцветное платье с открытыми плечами и рукавами до пола смотрелось эффектно на сцене. рукава смотрелись как крылья. Черный цвет и фуксия переплетались, обрамляя фигуру певицы. Она собрала волосы в пучок и открыла стройные ноги.

Потом она выступила вместе с Эмином Агаларовым. Для дуэта она переоделась в изящное белое платье с эффектом мерцания. Наряд без рукавов смотрелся сказочно на Алсу. Отметим, что в этом году фестиваль проходит без зрителей. В зале находилось всего 50 человек, которых Алсу сразила своими образами.

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