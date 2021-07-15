Ангельская нежность: Алсу в летящем белом платье-бюстье снялась с Эмином

Артисты приготовили сюрприз для поклонников. Они поделились снимками, на которых предстали вместе.

Алсу в последнее время публикует фото с отдыха. Певица проводит время с мужем Яном Абрамовым и детьми на море. Девушка то и дело облачается в модные наряды, которыми хвастается в Сети. Она также несколько месяцев ездила в звукозаписывающую студию. Артистка заверяла поклонников, что скоро порадует их новыми песнями. Однако они не подозревали, что она также готовим им сюрприз.

Недавно Эмин Агаларов опубликовал фото с таинственной девушкой. Он предложил фанатам отгадать, кто с ним запечатлен. Однако не многие узнали в длинноволосой брюнетке Алсу. Теперь и сама певица опубликовала кадр, на котором предстала в белоснежном платье-бюстье в пол из летящего шифона. Наряд невесты подчеркнул ее загар. Девушка была с Эмином, который облачился в черный костюм.

«Кто же этот таинственный незнакомец? Есть идеи?» — тоже решила держать интригу певица.

Однако теперь поклонники сразу узнали знаменитого артиста и бизнесмена. Многие также восхитились нежным образом Алсу и одарили ее теплыми словами. «Воздушная девочка! Невероятной нежности», «Какие прекрасные глаза», «Прелесть, как красиво», «Очей очарование», «Прекрасная женщина», «Ангел красоты», «Вы и Эмин — вот это мечта», — прокомментировали пост подписчики.

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