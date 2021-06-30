«Как я люблю»: Кети Топурия показала два ультрамодных летних платья с цветочным принтом

Кети Топурия уже давно знакома публике, так как является солисткой группы «А’Студио». Певица в свое время смогла сильно похудеть. А в начале этого года она родила второго ребенка. Теперь девушка воспитывает не только дочку Оливию, но и сына Адама.

Поклонники и стилисты не раз называли Кети иконой стиля. Девушка умело подбирает себе наряды. Она часто носит не только вечерние платья, но и элегантные брючные костюмы. А на фестивале «Жара» певица отметилась в белоснежном комбинезоне с рукавами-крыльями и черном корсете с глянцевыми брюками. А вот 30 июня Топурия решила показать поклонникам свои летние наряды. Она примерила два платья.

Для начала девушка облачилась в черное платье с рукавами-фонариками и цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее талию и загорелые ноги.

«Как я люблю эти платья», — призналась звезда.

Затем Кети облачилась в похожее платье актуального цвета омлета. Наряд в стиле бэби-долл также подчеркнул достоинства ее фигуры. К слову, именно платья с рукавами-фонариками и цветочным принтом в тренде. Похожие наряды есть у Веры Брежневой, Стеши Маликовой, Полины Гагариной и других известных персон.

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