С рукавами-фонариками и в стиле бэби-долл: Лорак, Брежнева, Гагарина и другие звезды выбрали модные платья сезона

Стилист Карина Росс рассказала порталу Teleprogramma.pro о самом женственном и актуальном наряде 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Каждое лето разное, но это выдалось особенно жарким. Поэтому многие девушки стали носить мини-юбки и платья, даже если раньше предпочитали им джинсы и шорты. Если обувь выбирают не только под наряд, но и для удобства, то платья имеют так много фасонов, что выбрать свое сложно. Однако этим летом в моду вошли платья с пышными рукавами. О самых актуальных нарядах рассказала порталу Teleprogramma.pro Карина Росс, стилист и визажист.

«Известные модные Дома, внедряют мысль обществу: «Все новое — это хорошо забытое старое». Рукава-фонарики вновь возвращаются к нам из моды 60-х. Еще с 19 века было известно, что рукава-фонарики помогают скрыть сутулость, создать эффект ровных плеч и выровнять осанку. Чаще всего, дизайнеры используют форму буфа. Это надутый тканевый баллон, который создается путем защипов. Объемный рукав, может быть ¾, спускаться до локтя или запястья. На сегодняшний день дизайнеры используют два направления при создании рукавов. Первое, на что делают акцент — это утрированные рукава-буфы из плотных материалов. Второе — романтичные рукава-крылья, из легких тканей, которые не спускаются ниже, чем 10–12 см», — пояснила эксперт.

Ани Лорак

Ани Лорак всегда любила хорошо выглядеть. Певица научилась подбирать себе образы, подчеркивающие ее достоинства. На празднике в честь дочки она отметилась в платье с одним пышным рукавом. Наряд желтого цвета с цветочным принтом облегал ее фигуру и открывал ноги.

«Лимонное платье Ани Лорак сопровождается модным элементом — асимметричным буфом на одном плече. Такая модель платья визуально вытягивает силуэт, а девушка кажется очень маленькой и худенькой. Удачный и стильный вариант платья для любой особы женского пола на лето», — отметила Карина.

Ксения Бородина

Еще одна модница Ксения Бородина тоже успела обзавестись модным платьем. Она предпочла вечерний наряд нежно-розового цвета с объемными рукавами-фонариками. Телеведущая подобрала к образу изящные босоножки.

«Платье Ксении Бородиной совмещает в себе две модные тенденции — крылья ангела и объемные буфы, которые ниспадают с плеч. На их фоне фигура выглядит очень стройной. Цвет, текстура и рукава создают „волшебный“ образ. Девушкам, которые планируют этим летом важное мероприятие, свадьбу или юбилей, следует обратить внимание на крой, совмещение модных тенденций и цвет этого платья. В нем вы будете звездой любого праздника», — рассказала Росс.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце только после развода стала чаще отдавать предпочтения платьям. Теперь в ее гардеробе множество нарядов. Так, недавно девушка отметилась в белоснежной блузке с пышными рукавами, которую сочетала с джинсами-дудочками.

«Блузка из натуральной ткани белоснежного цвета в сочетании с объемными рукавами делает образ Агаты загадочным и романтичным. Дополняет лук еще одна модная деталь — воротник, который придает винтажности. Идеальный вариант, который подойдет „и в пир, и в мир“», — считает эксперт.

Наталья Подольская

Наталья Подольская не так давно стала мамой во второй раз, но быстро вернулась в форму. Она не боится экспериментировать со стилем. Певица на одной из фотосессии предстала в белоснежном наряде с блузкой с необычными объемными рукавами.

«Если присмотреться к джемперу Натальи Подольской, то можно заметить отсутствие складок. Это говорит о том, что перед нами нет буфа, это рукав — колокольчик. Сходство между ними действительно есть, ведь колокольчик перекочевал из фонарика. Впервые они появились в 80-х годах и сейчас находятся на пике популярности. Используется элемент повсеместно, в платьях, пиджаках, верхней одежде», — высказалась Карина.

Стефания Маликова

Дочка Дмитрия Маликова Стефания тоже следит за трендами. Более того, девушка сама создает одежду. В ее коллекции много женственных платьев.

«Платье в стиле Прованс из собственной коллекции Стеши Маликовой. Сочетает в себе модный цветочный принт и рукава классического объема, что придает всему образу женственности. Универсальная модель, которая подойдет для прогулок летом», — отметила Росс.

Полина Гагарина

Полина Гагарина не только знаменитая певица, но и привлекательная девушка. Она обладает стройной фигурой. Не удивительно, что артистка любит подчеркивать ноги короткими платьями в стиле бэби-долл.

«На Полине Гагариной трендовое платье, но вы должны знать, что оно визуально придает объем и делает необъятной «бабой на чайник». Хотелось бы отметить, что такие модели смотрятся не выигрышно, портят фигуру и притягивают лишние килограммы. Рукава-буфы вошли в моду, чтобы взять все внимание на себя, тем самым создать образ миниатюрной девушки, а в образе Полины можно наблюдать обратное», — заверила стилист.

Вера Брежнева

Вера Брежнева для многих является примером женственности. Она тоже не могла обойтись без модного платья. В наряде с рукавами-фонариками певица отметила день рождения своего мужа Константина Меладзе.

«Вера в своем наряде идеально сочетает тренд на рукава и укороченную модель топа, который удачно подчеркивает тонкость талии. Юбка длины миди также играет важную роль в образе, зрительно вытягивая силуэт», — рассказала Карина.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс – стилист и визажист высокой специализации. Окончила ведущий институт моды «Maragoni» в Милане. Является обладателем Гран-при чемпионата Европы в Германии, с 2004 года признана Чемпионкой Мира по профессиональному гриму. Работала в команде мирового Итальянского бренда «Armani» и русского дизайнера Валентина Юдашкина.

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