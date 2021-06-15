Торт, выступления собак и танцы: Топурия запечатлела дочку в пышном платье мятного цвета на вечеринке в Грузии

Солистка «А-Студио» с размахом отметила день рождения наследницы на своей родине.

Кети Топурия в прошлом году вышла замуж во второй раз. Своего мужа она повстречала на вечеринке, когда он праздновал день рождение. Лев Деньгов раньше тоже был артистом, а потом стал советником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Певица подарила избраннику сына Адама. От первого брака у нее подрастает дочка Оливия. 15 июня малышке исполнилось шесть лет. В честь этого события звезда устроила для нее праздник.

Примечательно, что Кети приехала в Грузию. Она закатила вечеринку возле своего дома с бассейном. Девушка заказала аниматоров в костюмах сказочных героев, украсила территорию воздушными шарами, а также дымовыми фейерверками. Праздник был организован в стиле мультфильма «Русалочка». Именинница предстала в пышном платье мятного цвета с объемной юбкой и верхом в виде ракушек. Малышка насладилась выступлениями собак, которые умеют выполнять разные трюки.

Кульминацией вечера стал трехэтажный торт. Девочка загадала желание, пока мама пела для нее песню. Затем Оливия задула свечи. Псоле этого маленькие гости насладились десертом, а взрослые устроили танцы.

Поклонники восхитились тем, какая Топурия заботливая мама. Многие одарили ее комплиментами и признались, что дочка растет ее копией. «Наша любимая кудряшка», «Какие же обе красотки!», «Какая прекрасная Оливия!!», «Прекрасный праздник для маленькой принцессы», — прокомментировали пост подписчики.

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