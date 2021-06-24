Поправившаяся Топурия в белоснежном комбинезоне с рукавами-крыльями появилась на «Жаре»

Кети Топурия уже длительное время выступает на сцене. Девушка обладает не только привлекательной внешностью, но и необычным тембром голоса. В прошлом году артистка снова вышла замуж. Теперь она счастлива с дипломатом Львом Деньговым. В январе избранница подарила ему сына Адама. Также от прошлых отношений у нее подрастает дочка Оливия. Недавно она свозила детей на свою родину в Грузию, где устроила праздник для наследницы.
Примечательно, что Кети после родов сбросила несколько килограммов. Но недавно она призналась, что окончательно в форму так и не вернулась. А после мини-отпуска артистка поправилась. Когда она собиралась на фестиваль «Жара», то с трудом облачилась в свой концертный наряд.
«А вы думаете легко запихнуться в костюм?» — шутливо заметила гример Ольга Романова.
«Особенно после Грузии», — отметила Топурия.
Однако певица все же облачилась в белоснежный комбинезон с рукавами-крыльями и открытыми плечами. Девушка подчеркнула свой бронзовый загар. При этом благодаря брюкам в пол и поясу она скорректировала фигуру, скрыв изъяны и вытянув силуэт. Необычное ожерелье, макияж с акцентом на глаза и высокий пучок заверили аутфит. Публика тепло встретила артистка. Многие одарили ее комплиментами.
На сцене Топурия исполнила один из хитов с группой «А-Студио». Девушка продемонстрировала свой элегантный образ и восхитила вокалом.