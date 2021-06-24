Поправившаяся Топурия в белоснежном комбинезоне с рукавами-крыльями появилась на «Жаре»

Певица стала одной из главных гостей на фестивале Эмина Агаларова. Она призналась, что надеть костюм ей было сложно после отпуска.

Кети Топурия уже длительное время выступает на сцене. Девушка обладает не только привлекательной внешностью, но и необычным тембром голоса. В прошлом году артистка снова вышла замуж. Теперь она счастлива с дипломатом Львом Деньговым. В январе избранница подарила ему сына Адама. Также от прошлых отношений у нее подрастает дочка Оливия. Недавно она свозила детей на свою родину в Грузию, где устроила праздник для наследницы.

Примечательно, что Кети после родов сбросила несколько килограммов. Но недавно она призналась, что окончательно в форму так и не вернулась. А после мини-отпуска артистка поправилась. Когда она собиралась на фестиваль «Жара», то с трудом облачилась в свой концертный наряд.

«А вы думаете легко запихнуться в костюм?» — шутливо заметила гример Ольга Романова. «Особенно после Грузии», — отметила Топурия.

Однако певица все же облачилась в белоснежный комбинезон с рукавами-крыльями и открытыми плечами. Девушка подчеркнула свой бронзовый загар. При этом благодаря брюкам в пол и поясу она скорректировала фигуру, скрыв изъяны и вытянув силуэт. Необычное ожерелье, макияж с акцентом на глаза и высокий пучок заверили аутфит. Публика тепло встретила артистка. Многие одарили ее комплиментами.

На сцене Топурия исполнила один из хитов с группой «А-Студио». Девушка продемонстрировала свой элегантный образ и восхитила вокалом.

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