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Поправившаяся Топурия в белоснежном комбинезоне с рукавами-крыльями появилась на «Жаре»

Певица стала одной из главных гостей на фестивале Эмина Агаларова. Она призналась, что надеть костюм ей было сложно после отпуска.

Поправившаяся Топурия в белоснежном комбинезоне с рукавами-крыльями появилась на «Жаре»
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия уже длительное время выступает на сцене. Девушка обладает не только привлекательной внешностью, но и необычным тембром голоса. В прошлом году артистка снова вышла замуж. Теперь она счастлива с дипломатом Львом Деньговым. В январе избранница подарила ему сына Адама. Также от прошлых отношений у нее подрастает дочка Оливия. Недавно она свозила детей на свою родину в Грузию, где устроила праздник для наследницы.

Примечательно, что Кети после родов сбросила несколько килограммов. Но недавно она призналась, что окончательно в форму так и не вернулась. А после мини-отпуска артистка поправилась. Когда она собиралась на фестиваль «Жара», то с трудом облачилась в свой концертный наряд.

«А вы думаете легко запихнуться в костюм?» — шутливо заметила гример Ольга Романова.

«Особенно после Грузии», — отметила Топурия.

Однако певица все же облачилась в белоснежный комбинезон с рукавами-крыльями и открытыми плечами. Девушка подчеркнула свой бронзовый загар. При этом благодаря брюкам в пол и поясу она скорректировала фигуру, скрыв изъяны и вытянув силуэт. Необычное ожерелье, макияж с акцентом на глаза и высокий пучок заверили аутфит. Публика тепло встретила артистка. Многие одарили ее комплиментами.

На сцене Топурия исполнила один из хитов с группой «А-Студио». Девушка продемонстрировала свой элегантный образ и восхитила вокалом.

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

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