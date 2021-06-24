Черный лебедь: Кети Топурия в корсете с баской и лаковых брюках в пол предстала на «Жаре»

Кети Топурия не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она следит за фигурой и умело подбирает себе наряды. Многие стилисты восхищаются образами певицы. А в начале этого года она снова стала мамой. Кети родила сына Адама. Также у нее подрастает дочка Оливия. К слову, свою беременность артистка скрывала, нося наряды оверсайз. А после родов уже спустя месяц она вернулась на сцену. Звезда стала приходить в форму.

Недавно Кети отдохнула в Грузии. Там она отметила день рождения дочери. После поездки певица призналась, что снова поправилась. Однако это не помешало ей появиться на открытии фестиваля «Жара» в Москве. В белоснежном комбинезоне с рукавами-крыльями певицы выступила для зрителей. А вот теперь мероприятие проходит уже без гостей из-за пандемии, но это не помешало «Жаре» продолжить работу.

Во второй день Топурия снова приехала на фестиваль. На этот раз она тоже пропустила красную дорожку. Долго певица готовилась к выступлению. В итоге она облачилась в корсет с баской и лаковые брюки в пол. Наряд в черном цвете подчеркнул ее бронзовый загар.

На сцене Кети грациозно двигалась. Она исполнила несколько хитов с группой «А’Студио». Поклонники одарили ее комплиментами в Сети: «Какая классная», «Красотка», «И где лишние килограммы? Очень хороша», «Наряд просто фантастика», «Милый лебедь», «Такая стильная», «Нереальная Кети», «Наряд так нравится».

Смотрите также: