Акцент на загар: Полина Гагарина примерила платья в стиле бэби-долл на отдыхе в Греции

Полина Гагарина много лет выступает на публике. Она редко экспериментирует с имиджем, так как ей нравится ангельский образ. Девушка признавалась, что старается его придерживаться как в нарядах, так и в своем репертуаре. Артистка редко показывает грусть. Даже после развода с Дмитрием Исхаковым она старается быть на позитиве. Более того, блондинка стала больше времени уделять себе. Так этим летом она улетела отдыхать в Грецию.

Около недели Полина проводит время на курорте с сыном Андреем и дочкой Мией. Она успела развеяться и загореть. Певица порой даже забывает публиковать фотографии. Однако на этот раз она сняла видео, устроив своеобразное дефиле под пальмами. Девушка сначала примерила розовое воздушное платье-бюстье с рюшами. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Потом Гагарина предстала в белом платье в цветочек с кружевом и рукавами-фонариками. Наряды в стиле бэби-долл подчеркнули достоинства звезды — ее стройность и ноги.

«Понеслась», — написала она.

Поклонники оценили летние образы Полины.Многие отметили, что она выглядит еще моложе в таких нарядах. «Безумно красивое видео!!! Такая милая и улыбчивая», «Полина — вы такая… вдохновляющая!», «Какая шикарная!!! Полина, сногсшибательное видео», «Такая хулиганка», «Красивая, нежная, романтичная Полечка», «Очень нежная», = прокомментировали пост подписчики.

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