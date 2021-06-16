Уже лежит на животике: Кети Топурия показала подросшего сына в ползунках и панамке

Кети Топурия не скрывает, что ей нравится не только заниматься творчеством. Она любит детей и мечтает стать многодетной мамой. От первого брака с Львом Гейхманом у нее подрастает дочка Оливия. А в прошлом году певица снова стала женой. Она сыграла свадьбу со своим возлюбленным Львом Деньговым. Примечательно, что белое платье девушка надела уже будучи беременной. А в январе она родила долгожданного сына Адама.

Теперь Кети старается совмещать материнство и карьеру. Она быстро вернулась на сцену. При этом девушка также успевает путешествовать. Недавно она отдохнула с семьей в Беларуси, а на днях артистка прилетела в Грузию. Именно там она устроила праздник для своей дочки, которой исполнилось шесть лет. Для девочки была организована вечеринка в стиле мультфильма «Русалочка». На празднике именинница красовалась в пышном платье.

Как оказалось, с собой на родину Кети привезла и сына, которому всего четыре месяца. Она запечатлела малыша в серых ползунках и панамке. Мальчик лежал на животе в доме с красивой лужайкой и видом на окрестности. Адам болтал ножками, чем умилил свою маму.

А вот поклонники отметили, что сын певицы заметно подрос. «Сестру так скоро догонит», «Какой большой и хорошенький», «Мальчик растет богатырем», «У вас полный дом счастья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: