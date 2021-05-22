«Набрала килограммы»: Топурия в силуэтном платье-бюстье в пол с разрезом пришла на премию

Кети Топурия является не только солисткой группы «А’Студио». Девушка не только обладает необычным тембром голоса, но и чувством стиля. Певица любит необычные образы, но при этом придерживается трендов. Стоит отметить, что она недавно стала мамой во второй раз. Теперь у нее подрастает не только дочка Оливия от экс-мужа Льва Гейхмана, но и сын Адам от нынешнего супруга Льва Деньгова. Примечательно, что уже через месяц после родов она вернулась к работе.

Недавно Кети отдохнула на Мальдивах. Она успела вернуться в столицу к самому яркому событию этой весны. 22 мая певица отправилась на 10-ю музыкальную премию RU.TV. Для такого важного выхода в свет девушка выбрала элегантный лук. Она проигнорировала дресс-код мероприятия — тему космос. Топурия предстала в черном платье-бюстье в пол с разрезом. Наряд из атласа с драпировкой скрыл изъяны ее фигуры. Она дополнила лук прозрачными туфлями-лодочками.

«Мамой двух детей быть не тяжело. Я в форму еще не пришла. Набрала килограммы. В форму помогают прийти массажи», — поделилась звезда с корреспондентом портала Teleprogramma.pro. «Я думала у старшей будет ревность. Но она с ним нянчится. У нас есть и няня, молодая женщина», — также рассказала Кети.

Поклонники восхитились красотой певицы. «Ну какая же вы красавица», «Кети самая стильная», «Просто шикарная», «Идеально выглядите», «Леди просто», — стали обсуждать ее образ зрители.

Добавим, что также на премии появилось много других звезд: Регина Тодоренко, Валерия, Дава, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Виктория Боня и многие другие известные персоны. Привлек к себе внимание Гоша Куценко, который недавно отметил день рождения.

«Пришел представить свою новую пластинку. Я ее держу перед собой. Там изображено постельное белье», — поделился он.

Когда артиста спросили, не хочет ли он заняться бизнесом связанным с производством постельного белья. Но Куценко заверил, что бизнес у него уже есть — он восстанавливает машины.

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