«Делает меня счастливой»: Топурия трогательно поздравила мужа с днем рождения

Прошлой осенью Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. В январе певица родила ему сына, которого назвали Адам. Малышу скоро исполнится полгода. А 6 июня свой день рождения отмечает его отец. По этому случаю Кети опубликовала трогательный текст в своем Instagram, сопроводив его совместным снимком.

«Сегодня важный день, сегодня родился тот, кто меня делает самой счастливой… люблю», — написала Топурия.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Поздравляем! Красивая пара! Счастья и здоровья!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что 34-летняя Топурия воспитывает дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана, с которым развелась в 2017 году. В середине июня девочке исполнится шесть лет.

Смотрите также: