Кети Топурия в мини-платье с открытым плечом повеселилась с мужем и дочкой на вечеринке

Кети Топурия нечасто появляется на публике. В этом году она стала мамой во второй раз. В январе певица родила сына Адама. Это ее первый общий ребенок с Львом Деньговым. От первого брака у нее также есть дочка Оливия. Девушка никогда не скрывала, что хочет стать многодетной мамой. Примечательно, что после родов она быстро вернулась в форму. Уже спустя месяц артистка начала выступать на публике.

На премии RU.TV Кети появилась в вечернем платье. Она смотрелась эффектно в наряде бюстье. Но сама певица заверила, что еще не похудела до тех параметров, в которых ей комфортно. А недавно она улетела с семьей в Беларусь на свадьбу к подруге. Вот уже несколько дней девушка наслаждается красивыми пейзажами и уединенной жизнью.

6 июня Топурия смогла повеселиться на вечеринке. Владимир Кристовский исполнял своих хиты. В это время она танцевала вместе с мужем на танцполе. У Льва на плечах сидела ее дочка Оливия. Певица облачилась в приталенное платье с открытым плечом. Принт в виде вишенок придавал образу изюминки. Наряд подчеркнул ее загар и стройные ноги. Образ дополнили белые ботинки на шнуровке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие посчитали, что она похорошела. «Родные, какие вы красивые», «Какое платье с вишенками», «Очень красивые», «Платье прекрасно», «Кети всегда хороша», «Очень крутые кадры, семейная идиллия на лицо», «Хорошенькая, не могу», «Платье крутое»,«Оливка улыбается», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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