Подчеркнула стройность: Гагарина в мини-платье с поясом и сливочном кардигане отметилась на улице

Полина Гагарина не скрывает, что ее жизнь очень насыщенная. Порой она считает дни до выходного, чтобы побыть с семьей. Как известно, у хрупкой певицы подрастает сын Андрей от первого брака, а также дочка Мия от второго избранника Дмитрия Исхакова. Второй развод артистка пережила в прошлом году. Однако она ни разу не показала грусти. Более того, поклонники заметили, что девушка похорошела.

Этой весной Полина часто путешествовала. А в мае она приступила к съемкам нового клипа. Для этого певица пополнила гардероб летними нарядами. На днях она красовалась в платье с кружевами и сапогах-казаках. Накануне артистка показала синяки, которые заработала во время съемок. А теперь Гагарина устроила танцы на улице. Девушка облачилась в мини-платье с модным принтом «мильфлер» и тонким поясом. Образ дополняли белые кеды и длинный сливочный кардиган.

Полина стала зажигательно двигаться, демонстрируя стройные и загорелые ноги. Она находилась в отличном настроении. Позже артистка оказалась в гримерке, где устроила распевку.

«Маемся одиноко, поем песни, много едим, танцуем после… Какой-то день съемок. Только вперед», — написала она.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что ей идут летние образы и цветочный принт, который стал так популярен этой весной. Екатерина Стриженова, Юлия Барановская, Яна Рудковская уже отметились в нарядах с таким узором.

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