«Создают стройный силуэт»: Орбакайте, Гагарина, Навка и другие звезды носят брюки палаццо

С наступлением тепла гардероб каждой девушки становится более ярким и воздушным. Когда за окном солнце, хочется носить юбки, платья и джинсы. В этом сезоне актуальны воздушные фактуры. Если блузку украшают рукава-фонарики, то брюки становятся все шире. В очередной раз палаццо стали хитом сезона. Звезды уже обзавелись самыми широкими брюками. А для портала Teleprogramma.pro стилист Ольга Смит рассказала, с чем их носить на примере звезд.

Звездные модницы:

Одной из те, кто всегда следит за трендами и успешно внедряет их в свой гардероб, является Ани Лорак. 42-летняя певица любит выглядеть женственно. При этом в ее гардеробе много костюмов. Для светских раутов она выбирает наряды с пайетками и брюки палаццо помогают ей выделиться из толпы.

«Ани Лорак безусловно потрясающая и огромная молодец, что смогла так похудеть. Но, почему звезды выбирают одежду, которая их не красит? Итак, брюки палаццо — действительно способны скрыть некоторые недостатки фигуры, но в данном случае из-за светоотражающий ткани прибавляют объем и топорщатся некрасивыми складками. Было бы намного лучше, если бы брюки были не блестящие, здесь можно было бы увидеть и игру фактур и более гармоничный силуэт», — высказалась эксперт.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня давно живет в Монако. Девушка посещает вечеринки и видится с влиятельными людьми. Не удивительно, что она старается выглядеть элегантно. В ее коллекции есть как летние костюмы с топами и шикрокими брюками, так и комбинезоны палаццо.

«Брюки палаццо от Виктории Боня. Наглядный пример того, как брюки могут украсить фигуру и сделать из давольно массивного низа стройный силуэт. Но вот верх стоило бы заменить», — поделилась эксперт.

Одной из самых элегантных артисток на отечественной эстрады многие считают Алсу. Девушка с юных лет выбирает сдержанные и женственные образы. В ее коллекции есть шелковый костюм в бельевом стиле. Она сделала его более деловым с помощью жакета. А вот Лера Кудрявцева такой же наряд надела на отдыхе.

«Выбор Алсу. Все те же брюки палаццо, выбор потрясающий, но это потому что Алсу чувствует себя и свою фигуру на 100%. Таким высоким и худеньким девушкам можно выбирать блестящую ткань и нижней части. Образ смотрится гармонично, просто, но от этого не менее стильно!» — поделилась Ольга.

Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева лишь несколько лет назад стала носить люксовые наряды. Теперь она относится к женщинам, которые выглядят элегантно и заставляют оглядываться мужчин. На отдыхе с мужем она отметилась в лимонном костюме с брюками палаццо.

«Ляйсан Утяшева и выбор ее наряда! С брюками все отлично и длина и посадка. А вот пиджак и жилет можно было бы доработать. Жилет взять длиннее, смотрелось бы элегантнее, а пиджак не таким объемным, так как объем у нас есть уже в нижней части», высказалась Смит.

Валерия предпочла брюки клеш. Если их сравнивать с палаццо, то они более удобные при ходьбе и также зрительно вытягивают силуэт. Ее подруги выбрали брюки палаццо разных цветов и подали их не только с пиджаками, но кружевными блузками.

«Валерия. Конечно с ее фигурой можно себе позволить носить разные наряды, но в данном случае наряд как буду-то не ее и подобран не под нее. Она не выдерживает столько блеска и он ее заглушает, но а аксессуары подобраны вообще не под наряд!» — считает эксперт.

Полина Гагарина предпочла брюки прямого кроя. Она продемонстрировала элегантный и сдержанный монохром. Примечательно, что блондинка выбрала цвет экрю, а Зара, которая является жгучей брюнеткой, облачилась в черный костюм. Наряды подчеркнули их внешность.

«Полина Гагарина — элегантно и просто, прямые линии еще больше вытягивают силуэт и делают стройнее», — пояснила Ольга.

Необычный вариант костюма выбрала Кристина Орбакайте. Она сочетала сразу несколько трендов. Это брюки палаццо и жакет оверсайз с мужского плеча. При этом певица предпочла цвет фламинго, который очень популярен этой весной. Наряд не только освежил певицу, но сделал образ расслабленным, летним и ярким.

Татьяна Навка для похода в музей также выбрала костюм, но более сдержанный. Серый цвет универсальный и более практичный, чем розовой. Однако такой оттенок блеклый. Фигуристка решила свой образ сделать более стильным за счет ботинок на толстой подошве.

«Навка проба сочетать в образе разные стили, но получилось очень топорно», — призналась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Смит — стилист, основатель онлайн школы Polistyle. Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже 7 лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

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