Май на дворе: Гагарина предстала в дубленке и вязаной шапке-ушанке, как у Брежневой

Певица утеплилась, оказавшись в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что у девушки вкус во многом схож с Верой Брежневой.

Полина Гагарина обычно много работает. Свободное время она посвящает путешествиям и своим детям. Певица воспитывает сына Андрея от первого брака и дочку Мию от Дмитрия Исхакова. При этом она всегда выглядит безупречно. Артистка выход на сцену в мини-платьях и сверкающих костюмах. В обычной жизни она предпочитает носить менее броские, но стильные образы. Этой весной девушка отдает предпочтение стилю кэжуал.

На днях Полина уехала в Санкт-Петербург. Она успела отметиться в клетчатом платье, а также в легком наряде с рыжей косухой. Но в северной столице произошло похолодание. В итоге для прогулки 5 мая артистка облачилась в черную дубленку, джинсы и молочные ботинки на тракторной подошве. Она повязала на талию трикотажную рубашку, а на ее голове красовалась вязаная шапка-ушанка. Гагариной пришлось изрядно утеплиться. Она позировала на скамейке, на которую забралась с ногами.

«Вы за май или за маябрь?» — шутливо спросила она.

Примечательно, что вкус у певицы совпал с Верой Брежневой. Она ранее отметилась не только в такой же шапке, но даже ботинки у них оказались одинаковыми.

Поклонники оценили образ Полины. Многие отметили, что ее лук очень актуален. «Я тоже в шапке», «Дубленка шикарная», «Это нестабильный маябрь», «Тоже снег?», Поля, вам все идет«, «Шапка зачетная», «Как вам хорошо, теплая одежда с собой», «Прям по-зимнему оделись», «Ну неужели так холодно», «Ваша улыбка греет», — прокомментировали пост подписчики.

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