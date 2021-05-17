Словно девочка: Гагарина отметилась в белоснежном платье в стиле бэби-долл и сапогах-казаках

Полина Гагарина не частый гость вечеринок. Певица привыкла много работать. При этом она признавалась, что не зациклена на своей внешности, хоть и следит за фигурой. Также девушка рассказывала, что похудела, чтобы более свободно чувствовать себя на сцене. Артистка после первых родов вернулась в форму спустя два года. Теперь она является одной из самых стройных певиц на отечественной эстраде.

По словам Полины, у нее уже есть свой имидж. Многие воспринимают ее как нежного ангела. Не удивительно, что она любит носить легкие платья и струящиеся наряды. Недавно в Кремле девушка выступила в платье-балахоне, скрыв недостатки фигуры. А вот 17 мая она решила принарядиться. Благодаря жаркой погоде сначала Гагарина отметилась в коротком платье в цветочек. Потом Гагарина оказалась в необычном месте, где уже позировала в новом наряде.

Девушка была облачена в белоснежное мини-платье без рукавов в стиле бэби-долл. Наряд она дополнила сапогами-казаками цвета карамели. Аутфит подчеркнул ее стройную фигуру и сделал акцент на загорелых ногах. Полина позировала у разрисованной стены.

«Цвет или ч/б? Вот в чем вопрос!» — спросила она.

Женственный образ Гагариной привлек внимание Максима Галкина. «Цвет!» — заявил он. «Классные фотки!!! Обе очень красивые», «Платье очень красивое», «Какая красивая. Фигура потрясающая», «Шикарные ноги, Полина», «Вы прекрасны в цвете», «Прекрасный образ», «Платье классное», — прокомментировали пост подписчики.

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