«Евродива!»: Рудковская в платье макси с принтом «мильфлер» пустилась в пляс на вечеринке у Киркорова

В первый уикенд мая на НТВ завершился второй сезон музыкального шоу «Маска». Как председатель жюри проекта, Филипп Киркоров решил устроить трансляцию финального выпуска проекта и собрал под одной крышей героев шоу, родных, друзей и коллег. Кроме того, артист совместил приятное с полезным, то есть в этот же вечер отпраздновал свой 54-й день рождения, который был у него 30 апреля.

Среди гостей – весь свет российского и мирового шоу-бизнеса. Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, который занял второе место в «Маске», оказавшись Ламой, Стас Михайлов, Николай Басков, Анастасия Стоцкая, Maruv, Ольга Бузова, Лолита Милявская и многие-многие другие.

Среди гостей отметилась также и Яна Рудковская, которая дружит с королем отечественной поп-эстрады уже многие годы. Бизнес-леди не отказала себе в удовольствии пуститься в пляс прямо на сцене, когда виновник торжества пел одну из своих песен.

«Прямо мои евродивы!», — воскликнул Филипп и указал сначала на Яну Рудковскую, а затем на танцевавшую рядом Наталью Гордиенко. — «Евродива! Евродива!».

Рудковская для вечеринки выбрала платье-сарафан длины макси с принтом «мильфлер», то есть усыпанное многочисленными мелкими цветочками. Комплект наряду составил жакет из такой же ткани.

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