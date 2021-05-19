53-летняя Стриженова в сиреневом платье оверсайз с принтом «мильфлер» посетила театр

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. При этом раньше она снималась в кино. Артистка в свои 53 года может похвастаться моложавым видом. Поклонники также не раз замечали, что у нее утонченное чувство стиля. Женщина любит носить броские и стильные образы. При этом она чаще всего делает акцент на элегантность. Телеведущая носит юбки-футляры, жакеты и яркие брючные костюмы.

В обычной жизни Стриженова часто отдает предпочтение удобным нарядам. Недавно на отдыхе в Крыму она носила платья с юбкой-солнце и легкие рубашки. А вот 18 мая артистка отправилась в театр на премьеру оперы «Князь Андрей Болконский». Весь вечер она наслаждалась игрой актеров и успела продемонстрировать свой весенний образ.

Телеведущая облачилась в платье макси свободного кроя. Сиреневый наряд с принтом «мильфлер» и рукавами-буфами дополнил ободок из цветов в тон. Екатерина вручила цветы Алексею Рыбникову и поздравила с премьерой.

«Сегодня состояла мировая премьера оперы-драмы „Князь Андрей Болконский“ по роману Л.Н Толстого „Война и мир“! Музыка, либретто и постановка Алексея Рыбникова, автора культовых рок-опер „Юнона“ и „Авось“ и „Звезда и смерть Хоакина Мурьеты“. Всем Наташам рекомендую обязательно посмотреть, вы потом не сможете», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие также отметили, что не все находят время на походы в театр, похвалив Стриженову. «Красота! Это прям вау», «Долгожданная премьера Рыбникова! Наилюбимейшего!», «Нежные образы и вы красотка», «Классная постановка, вы молодец, что не сидите дома», «Прекрасный у вас выдался вечер», — стали писать подписчики.

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