Модница недели в новых «Содержанках»: Ребенок – «темная лошадка», а Ревенко – постаревшая школьница

Четыре известные актрисы из популярного сериала сразились за звание самой стильной.

Летом на START покажут третий сезон популярного сериала «Содержанки». Перед зрителями вновь распахнет двери мир интриг, блеска и богатства столичной богемы. Мир, где красота граничит с коварство, а репутация и кошелек решают многое, если не все.

Пожалуй, сложно найти сериал, который так идеально подходит для рубрики «Модница недели» сайта Teleprogramma.pro. Где еще можно встретить такое разнообразие шикарных образов и шикарных девушек? Наряды героинь «Содержанок» — актрис Дарьи Мороз, Александры Ребенок, Александры Ревенко и Сабины Ахмедовой — рассмотрела имидж-стилист Лариса Тимиряева. Смотрите, кто победил в нашем импровизированном соревновании.

«Образ выдает возраст»

29-летняя актриса Александра Ревенко в третьем сезоне «Содержанок» продолжает играть девочку-подростка — 17-летнюю выпускницу школы. Да, история кино помнит удачные примеры, когда женщины с блеском справлялись с подобной задачей. Одна Ширли Хендерсон чего стоит (актрисе было 36 лет, когда она получила роль 13-летней Плаксы Миртл в фильме «Гарри Поттер и тайная комната» — Прим. ред.). Справилась ли Александра? Может быть, но наряды ей точно не облегчили задачу.

«Образ выдает истинный возраст актрисы. Обычно, когда девочка хочет казаться старше и соблазнительнее, она выбирает «взрослые образы», которые сильнее подчеркивает ее юность. Здесь же мы видим попытку казаться моложе, а это разные вещи. Образ подходит Александре, а не ее героине. Ревенко выглядит одновременно ярко, сексуально и лаконично. Все работает на нее, подчеркивая красоту. Ничего лишнего. Но, если наряд должен рассказывать о героини, то больше 5 баллов поставить не могу, поскольку за Александрой не вижу ее героиню».

«Напоминает «голое платье» Мэрилин Монро»

Актриса Дарья Мороз просто мастер перевоплощений! Помните «Модницу недели», когда она в «мужиковатом» амплуа победила героиню Марии Мироновой в сериале «Преступление»? «Эта» Мороз и близко не похожа на «ту». Хотя и здесь она заслужила похвалу и щедрые оценки.

«Сколько секса, женственности и гламура в этом образе. Платье из глиттера нюдового цвета не прикрывает, а призывает и акцентирует внимание на прелестях героини. Наряд очень напоминает знаменитое «Голое платье» Мэрилин Монро на дне рождении у президента США Джона Кеннеди. Образ раскрывает суть роли плюс делает Дарью более привлекательной, она словно ограненный алмаз в этом платье. Единственное замечание к украшением: я бы заменила, но это уже «вкусовщина», поэтому 10 баллов».

«Образ показывает вкус героини»

Сабина Ахметова в «Содержанках» играет певицу, актрису и лицо благотворительного фонда. Одним словом – типичную светскую львицу. По мнению эксперта, наряды Ахметовой как нельзя лучше поддерживают образ прожигательницы жизни.

«Черный цвет — цвет драмы. Но он требует контраста. Просто идеально смотрится контрастное столкновение мужского и женского в «total black». Этим приемом, кстати, умело пользуются француженки. И именно француженки носят солнечные очки не от солнца, а как аксессуар. Делают они намерено, потому что темные очки цветом и формой добавляют драмы лицу, тем самым гармонизируют его с черным цветом. Вообще аксессуары играют огромную роль в черном монохромном образе: создают контраст глянцевых и матовых фактур. Четкие линии гармонично завершает гладкая прическа. Образ просто «в десяточку». Он показывает вкус героини и подходит по сюжету эпизода: Карина Штерн едет не встречу, владея тайной информацией. Стиль в кадре в полную гармонию с тайной. 10 баллов».

«Черный – магический цвет»

Актриса Александра Ребенок сыграла в «Содержанках» интригующую и полную тайн Ольгу Крутову. Как заметила, Тимиряева, таинственность натуры героини демонстрируется через черный цвет в образе:

«Ведь черный – самый таинственный цвет, даже магический. И эта магия помогает Ольге Крутовой выглядеть обворожительно. А роскоши и лоска добавили пайетки. Образ контрастный и грамотно выстроен, эффектно разбавлен глубоким вырезом, тем самым, подчеркивая контраст между черной тканью и светлой кожей. Также черный – идеальный фон для красной помады. Но здесь – это не банально, а обыграно еще одним столкновением. Красная помада в сочетании с мужским стилем – костюмом – приводит к столкновению противоположностей «инь» и «ян», что смотрится не просто эффектно. Это роскошно, контрастно, и завораживает не меньше призывной сексуальности! Одним словом «темная лошадка», что и хотели показать создатели сериала. Однозначно 10 баллов».

Подводим итог

Начнем с конца. Меньше всего баллов у нас набрала героиня Александры Ревенко. Она получила 5 баллов из 10 возможных.

А дальше у нас неожиданная развязка! Из трех актрис — Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Александра Ребенок — стилист не смогла выбрать «Модницу недели» и сразу три девушки удостоены этого титула. Наряды каждой золотой медалистки получили оценку в 10 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Смотрите также