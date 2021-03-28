Модница недели: «мужиковатая» Дарья Мороз против изящной Марии Мироновой в сериале «Преступление»

Это был выбор между молотом и наковальней, ведь трудно найти еще более противоположные типажи.

Они — две красивые и совершенно непохожие друг на друга героини. В синем углу ринга — мужиковатая следачка СК в исполнении Дарьи Мороз. Объемный свитер, мешковатые джинсы, пальто мышиного цвета и «ежик» на голове. Вот, собственно, и все, что нужно знать об образе блестящего детектива.

В красном – изящная дама, в которую перевоплотилась Мария Миронова. Причем ее героиня в элегантных платьях и сапожках на невысоком каблуке выглядит еще более утонченно на фоне «бесформенной» Мороз.

Давайте разбираться, картинка какого образа более всего соответствует содержанию, а поможет нам в этом стилист Анастасия Стар. Именно она назовет имя «Модницы недели» из сериала «Преступление» на телеканале «Россия».

«Хотели сделать героиню Мороз незаметной? Получилось»

Образы Дарьи во втором сезоне действительно выглядят крайне неприметными. Фасоны и цвета превратили такую красавицу с яркой внешностью как Мороз, в невидимку.

«Если художники по костюмам хотели сделать героиню Дарьи серой и незаметной, то это у них получилось», — отметила стилист.

Мы рассмотрим два сериальных комплекта. Условно назовем их «следователь в пуховике» и «следователь в пальто». Начнем с первого:

«Подобные вещи можно найти в гардеробе среднестатистической российской женщины. Сочетание предметов в комплекте – джинсы, свитер, пуховик – интуитивно понятно и знакомо. Однако глазу не за что зацепиться, комплект не хочется разглядывать, из-за неудачного цветового сочетания. Со стилистической точки зрения, я не рекомендую подобные варианты для повседневной жизни. Они блеклые, не женственные, не элегантные и скучные. Но! В образ героини художники попали, поэтому 7 баллов из 10».

А образ «следователь в пальто» эксперт портала Teleprogramma.pro нашла еще более удачным:

«Работа следователя не подразумевает пестрых оттенков, платьев с яркими принтами и высоких каблуков. Более того, это профессия «с мужским характером», что хорошо видно по нашей героине: отсутствие макияжа, удобная обувь на плоском ходу, джинсы, свитера с воротником. 10 баллов».

«Не хватило головного убора и сумки»

Теперь рассмотрим образы второй претендентки на звание «Модницы недели». Перед нами экс-супруга крупного предпринимателя, от брака с которым у нее осталась взрослая дочь. Девушка пропадает. Пока Мороз ищет жертву похищения, Миронова (мать жертвы Светлана Немченко — Прим. Ред.) обвиняет во всех бедах бывшего. Ее героиня получилось женственной и элегантной. В общем полной противоположностью следователю.

«В первом комплекте платье отличное, актуальной длины, зона декольте открыта, что вместе с небольшим каблуком, добавляет актрисе роста. Пальто повторяет один из цветов платья – это смотрится органично и интересно. Сапоги сами по себе хороши, но я бы поддержала их беретом, шляпой в тон или платком на шею. Это не было бы лишним, ведь судя по погоде, на улице уже прохладно. За погрешности – отсутствие аксессуаров, неактуальную длину пальто и другие нюансы – снижаю оценку до 5 баллов».

Для второго комплекта Мироновой костюмеры выбрали по сути аналогичный набор вещей – платье, пальто, сапоги и добавили к обуви сумочку в тон. Но цветовое сочетание и игра предметов одежды не оставила стилиста равнодушной.

«Этот образ я считаю самым удачным среди всех ранее рассмотренных. Здесь появилась винная сумочка через плечо, которая круто контрастирует с голубым пальто правильной длины и темно-синим платьем. Те же сапоги мы видели в первом комплекте и здесь они отлично смотрятся. Художники применили еще один стилистический прием по «вытягиванию роста» — украшение на длинной цепочке. Берите на заметку! Да и с макияжем Мария выглядит эффектней и ярче. Получился образ современной, уверенной в себе, притягательной женщины. 10 баллов».

Подводим итог

В противостоянии Мороз и Мироновой победила… Дарья Мороз! За два комплекта ее героиня набрала 17 баллов из 20 возможных. Средний балл за один образ составляет 8,5. Достойный результат.

Ее конкурентка – персонаж Марии Мироновой – удостоен «серебра» со счетом 15 баллов из 20. Средний балл героини Мироновой — 7,5.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар – стилист для экспертов, основатель бренда украшений «Mia Suno». Окончила курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей» у топ-стилиста «Модной конторы» Юлии Горни. Опыт работы 2 года.

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