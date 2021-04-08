Появились первые кадры со съемок третьего сезона сериала «Содержанки»

Уже скоро мы увидим продолжение сериала «Содержанки», главные роли в котором исполнили Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Владимир Мишуков, Александра Ревенко, Марина Зудина, Сергей Бурунов и многие другие. Ориентировочно, премьеру назначили на лето 2021 года.

Режиссеры в каждом сезоне менялись. Первый снял Константин Богомолов, второй по наследству достался Дарье Жук, а третий взял на себя отец Дарьи Мороз Юрий Мороз.

Вторая часть заканчивается тем, что героиня Дарьи Мороз сбегает в аэропорту от Глеба Ольховского (Владимир Мишуков), с которым должна была лететь отдыхать. У поклонников сериала версии были разные.

Одни считали, что все просто – Лена разлюбила Глеба и решает с ним таким образом расстаться. Другие уверены, что героиня Мороз – любовница того самого великого и влиятельного чиновника Чистякова, и ее отношения с Глебом изначально были подставными.

Как бы там ни было – мы скоро все узнаем. А пока известно, что в третьем сезоне снимутся Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Александр Горбатов, Сергей Гилев, Антон Севидов (Tesla boy) и другие.

В распоряжении редакции Teleprogramma.pro оказались первые кадры со съемок третьего сезона. Давайте вместе поразглядываем актеров и актрис. Возможно, у вас появятся новые поворотные версии.

Смотрите также: