Александра Ребенок: «Был период, когда я никому не была нужна. Это не так страшно»

Известная актриса - о любви к математике, об ощущениях, когда рожаешь второго в 40, и о магнетизме, который появляется, когда ему вздумается.

В ироническом детективе «Швабра» (ТВ-3) Александра Ребенок играет гениальную математичку Анну Швабрину, которая спряталась в уютном мире цифр и формул и возвращаться в реальный мир не желает, потому как еще одной сердечной раны она не выдержит. Но вдруг выяснилось, что ее талант способен помочь полиции искать убийц.

И опер из угрозыска Вершинин (Антон Батырев) готов настойчиво, но деликатно возвращать Швабру к жизни. Сериальные премьеры с участием Ребенок по весне выходят одна за другой, вовсю идут съемки новых проектов, не говоря уж о занятости в театре. При этом работу актриса совмещает с обязанностями молодой матери. Вот и на вопросы «Телепрограммы» она отвечала по телефону, параллельно баюкая маленькую дочь.

— В «Швабре» ваша героиня сыплет математическими формулами. Тяжело пришлось, пока текст учили? С другой стороны, вы — дочь кандидата физико-математических наук.

— Это не было сложностью как раз из-за того, что между математикой и моим детством стоит знак равно. Мне бывает непросто, когда достаются роли медработников или оперативников, очень трудно дается их терминология.

А здесь, даже если я чего-то не знала, мне было ужасно интересно. Но по большей части я так или иначе уже сталкивалась в жизни с этими темами. Сложно было только еще и писать эти сложнейшие формулы с легкостью — тогда придумывали уловки, откуда мне можно было их незаметно списать. Но сниматься было очень приятно. Математика — это мое детство, у меня остался азарт что-то решать.

— А я думал, если человек гуманитарий, ему не дано постичь математику.

— Он просто ее не понял! Музыка, поэзия, искусство — это тоже математика. А взять систему Станиславского. Он ведь хотел перевести актерскую профессию в формулы.

— Сериалы снимают довольно долго, а потом они еще ждут своего часа, иногда годами. Вы ждете эфиров? Или съемки закончились — и нечего почем зря рефлексировать?

— Я спокойно к этому отношусь. Но, конечно, ты хочешь, чтобы проект вышел — гештальт должен быть закрыт. Как фотография должна быть проявлена и напечатана. Моя профессия без зрителя не существует. Невозможно репетировать-репетировать, а потом у тебя нет премьеры, нет зрителя. Есть такое понятие — «беременна ролью». Этот ребенок должен появиться на свет, и его все должны увидеть. И ты прежде всего.

— Вот что о вас пишут зрители: «Она такая космическая», «Есть в Александре какой-то магнетизм», «Она там такая неземная, как из «Твин Пикса». В ней целый скрытый мир», «Александра очень манкая, мягкая». Вы ощущаете в себе этот магнетизм — как вашу уникальную силу, привлекающую публику и режиссеров с продюсерами?

— Неожиданно… Огромное спасибо! Знаю одно: у меня это может появиться, а может и нет. Это случается магически — либо происходит, либо не происходит. Также у меня есть роли, где этого вообще нет, это работы, которыми я не очень довольна. Но вряд ли стоит быть во всех ролях «магнетически таинственной».

Мне самой будет скучно, если это действительно станет моей фишкой. Тогда это качество умрет. А если оно естественным образом создается, просвечивается в каких-то ролях — это здорово. Но не везде. Не хотелось бы это делать такой валютой. Пусть останется магией.

— Актерская профессия очень зависимая. Сегодня предлагают роли, а завтра все может поменяться. Вы ощущаете это как постоянную внутреннюю тревогу?

— У меня был такой период, когда я никому не была нужна. Я в нем побывала и знаю, что это не так страшно, это тоже проходит. Меня не взяли ни в один театр, я сидела дома, не снималась и даже не предполагала, что это когда-то произойдет.

Я подумала: ну раз эта дверь закрыта, наверное, я не подхожу для этой профессии. Спокойно к этому отнеслась? Нет. Конечно, у меня было ужасное разочарование и внутренняя травма. Столько лет потратить на обучение и… Но я решила: значит, это не мое. Кто сказал, что у меня есть талант? И решила заниматься другой профессией — пошла на телевидение.

— Сейчас стали себя чувствовать более уверенно?

— Может, я стала более расслабленной в этом плане. Дело даже не в уверенности, а в легкости принятия отказа. Благодаря опыту ты понимаешь, что сегодня так, а завтра может быть по-другому. Зачастую в отказе нет ничего личного. Бывает, что ты не утверждена не потому, что ты плохая актриса, а просто так сложилось — по ансамблю, по деньгам, по времени, по пристрастиям режиссера и задачам продюсера.

«На самоизоляции было классно»

— После рождения сына Ивана в 2017 году вы говорили, что материнство сделало вас добрее. В прошлом августе вы вновь стали мамой — у вас появилась дочь Вера. Какие изменения вы почувствовали в себе на этот раз?

— Появилась большая уверенность в себе. Я себя больше зауважала, что ли.

— Со вторым легче?

— Да, ты уже представляешь, как малыш развивается, что через какое-то время он пойдет и т. д. Нет этого «темного беспросветного коридора», когда все пугает, любой чих.

— Каково это — ждать ребенка, когда вокруг активная фаза пандемии коронавируса?

— Наоборот, в этом был плюс: не надо ходить в театр, играть спектакли, сниматься. Ты можешь спокойно просидеть 4 — 5 месяцев за городом на даче, тебе никуда не надо. Так бы позволить себе такое я вряд ли смогла. Было классно.

— Время для понимания себя?

— Это всегда на пользу, когда ты можешь остановиться, осмотреться вокруг. Обычно все в суматохе, погоне за благосостоянием, успехом и карьерой. Ты забываешь жить. Забываешь самого себя и не слышишь себя — чего ты реально на самом деле хочешь. Ведь многие за самоизоляцию поменяли профессию — вдруг поняли, что всю жизнь ходили в офис, а оказывается, им нравится, например, делать ремонты и снимать про это блог. Стали зарабатывать в три раза больше, да еще и получать удовольствие.

— Когда все только началось, режиссер Константин Богомолов снимал свой скринлайф-сериал «Безопасные связи» про отношения людей на самоизоляции. Вы сыграли там одну из ролей. Получается, будучи в положении?

— Да, в серьезном! На шестом месяце. Это был интересный эксперимент: режиссер у тебя в WhatsApp, мы сначала репетировали в Zoom, потом сами себя снимали. Был еще оператор Александр Симонов, когда нужен был «взгляд со стороны».

«Без работы я буду грустная мама»

— В интервью вы говорили об осознанном материнстве, которое приходит, когда становишься матерью в 40. Это заставило вас по-другому расставлять приоритеты, выбирать между работой и семьей?

— Я стараюсь найти баланс. Для меня очень важно и быть полноценной матерью для своих детей, и реализовываться в профессии. Я знаю, если у меня не будет возможности самореализации, то я очень загрущу и буду грустная мама. Не думаю, что моим детям это будет на пользу.

— Ваш супруг — известный актер Алексей Вертков. Вы говорите дома о работе, комментируете премьеры друг друга?

— Да, мы с мужем говорим о работе и вполне можем обсудить, даже поспорить о чем-то. Всегда можно посоветоваться друг с другом по поводу работы над ролью. Алексей мне часто подсказывает какие-то вещи.

— Как супруги-актеры реагируют на эротические сцены, да и просто поцелуи в работе друг друга? Договариваетесь о каких-то нюансах?

— Я очень уважаю Алексея как артиста. Я считаю, что он большой актер, и было бы странно с моей стороны что-то запрещать. Наверное, ты тогда как-то неправильно смотришь кино. Тем более мы оба знаем, как снимаются объятия или поцелуй. Все-таки это иллюзия, магия, обман. Так как мы хорошо знаем кухню, у нас таких проблем и разговоров не возникало никогда.

— Ваш сын Иван занялся хоккеем. Как успехи? Долго ли он привыкал к тому, что у него теперь есть сестра?

— Я максимально стараюсь все свое свободное время проводить с ним вместе, особенно когда появилась Вера, чтобы преодолеть ревность. Помочь ему, маленькому трехлетнему человеку, справиться с новым для него испытанием, одержать победу над эгоизмом и понять, что мир крутится не только вокруг тебя одного.

Мы стараемся иногда проводить время только с ним, без Веры. Он обожает ходить в бассейн, сейчас пробует заниматься хоккеем. С пяти лет берут на групповые занятия, поэтому мы пока ходим индивидуально заниматься. Мне хочется дать ему попробовать все, что его может заинтересовать — и интеллектуально, и гуманитарно, и физически.

Если у него к чему-то появится страсть, я буду рада. Это ему только поможет. Как помогло мне — меня папа учил и горным лыжам, и большому теннису; у меня была и музыкальная школа, и художественная, и детский музыкальный театр Галины Вишневской. И все это сейчас и есть я. Все, что закладывается в ребенка, воспитывает и характер, и привычки. И, значит, влияет на судьбу.

Личное дело

Александра Ребенок родилась 6 мая 1980 года в Москве. Фамилия имеет белорусское происхождение, ударение на «о». Окончила Театральный институт им. Щукина. Работала на телевидении (О2ТВ, МузТВ), два года была вольнослушателем журфака МГУ. Сотрудничала с Театральным центром на Страстном, была актрисой Театра.DOC. В 2016 году принята в труппу МХТ им. Чехова.

Постановки с участием актрисы также идут в Театре наций, Театре на Малой Бронной. Сыграла в сериалах «Школа», «Садовое кольцо», «Содержанки», «Хороший человек» и др. Замужем, воспитывает двоих детей.