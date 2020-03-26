Обнаженка и 35 мышей: Сабина Ахмедова поделилась впечатлениями от работы в «Колл-центре»

Сериал «Колл-центр» на ТНТ уже достиг своего экватора. Но чем дальше, тем, казалось бы, запутаннее становится сюжет. Тяжело было и актерам при работе на съемочной площадке. Они очень долгое время находились в замкнутом пространстве, в состоянии постоянного напряжения. Актриса Сабина Ахмедова сыграла в триллере уборщицу Джемму. И именно эту роль артистка называет самой сложной в своей карьере – после нее ей пришлось возвращаться в привычное русло жизни целый месяц. На экране ей пришлось участвовать в обнаженных сценах и в эпизодах с избиениями. Но даже они по степени тяжести не сравнятся с тем, что пришлось пережить актрисе.

«День, когда мы снимали, как моя героиня пробирается через тоннель. 35 падающих на меня мышей сделали своё дело. Я часто говорю, что эта роль самое сложное и самое интересное, что мне пока приходилось делать» — призналась Ахмедова.

И именно 26 марта в эфире ТНТ выйдет история Джеммы, которая приблизит зрителей еще на шаг к развязке этого остросюжетного сериала. 4-й эпизод «Колл-центра» начнется в 22-00.