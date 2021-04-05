«Это то, от чего я бегу»: Дарья Мороз и Юлия Пересильд рассказали об эмоциональном насилии

16 апреля на видеосервисе Start начнется показ нового сериала «Медиатор» с Андреем Бурковским в главной роли. Актер сыграл специалиста по переговорам, для которого, кажется, нет ничего святого. Словами он может подтолкнуть людей на что угодно, за это некоторые называют его дьяволом. Но есть человек, с которым главный герой договориться не может, и это он сам.

Картина представляет из себя 16-серийный психологический триллер. В ней также снялись Ирина Старшенбаум, Дарья Мороз, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Даниил Воробьев, Дарья Мельникова, Евгения Симонова и другие известные актеры.

Дарья Мороз играет женщину, которая привыкла быть абьюзером в маске жертвы.

«Это удобная позиция: можно все время себя жалеть и одновременно давить на кнопки других, добиваясь своего мотивом «ты виноват, что я несчастна». Манипуляция в чистом виде со святой верой в собственную беззащитность, — говорит актриса. — Это то, от чего я бегу и не позволяю с собой делать: подчинять волю и делать виноватой. И сама стараюсь крайне редко пользоваться подобными приемами в жизни или в работе».

Юлия Пересильд играет девушку-социопата, которая очень легко поддается на манипуляции главного героя.

«В моменте очень сложно распознать эмоциональное насилие. В этом вся сложность. Если говорить о физическом насилии: «Если бьет, значит любит» — это отвратительная поговорка, которая закрепилась в нашей жизни. Как только кто-то в паре чувствует порыв к любому насилию, эти отношения нужно заканчивать. Если у человека возникло это желание, он его реализует», — считает Юлия.

Добавим, что 5 апреля вышел новый трейлер сериала с рядом откровенных сцен.

Смотрите также: