«Акцент на стройных ногах»: Собчак, Валерия и другие звезды выбрали сапоги с широким голенищем

Модный эксперт Анна Бжедугова рассказала порталу Teleprogramma.pro, какая обувь в тренде этой осенью на примере знаменитостей.

Неожиданно подкрались зимние месяцы. Где-то уже выпал снег, а в Москве только настали морозы. В такую погоду любой женщине хочется чувствовать себя тепло и комфортно. Ранее мы рассказали о стильных демисезонных костюмах, плюшевых эко-шубах и аксессуарах из кожи питона, которые украсят любой образ. Однако одним из главных элементов образа также является обувь. Если угги уже относятся к категории «снимите это немедленно», то на смену им пришли сапоги с широким голенищем. Как их носят звезды, рассказала Анна Бжедугова — фешн-эксперт Vogue.

Звездные модницы

Полина Гагарина обладает стройной фигурой. На сцене она подчеркивает свою стройность, а в обычной жизни часто выбирает мешковатые костюмы. А вот в качестве обуви певица чаще всего использует сапоги.

«Хорошо составленный трендовый образ. Кожа очень актуальна для любого образа, вещи из кожи — постоянные участники списков трендов этого сезона. Второй тренд — это воротнички, причем их можно носить женщинам в любом возрасте. Сапоги в этом случае идеально дополняют образ, делая акцент на стройных ногах, так как длина платья создает контраст», — пояснила Бжедугова.

Анна Седокова является примером женственности. Артистка старается выглядеть привлекательно для своего мужа-баскетболиста и поклонников. Этой осенью она не смогла уйти из магазина без пары ботильонов с широким голенищем.

«Короткие ботильоны с широким голенищем очень трудно удачно интегрировать в образ. В этом образе гораздо выигрышнее смотрелись бы классические лодочки или тяжелые ботинки на тракторной подошве», — отметила модный эксперт.

Анна Заворотнюк очень похожа на свою маму Анастасию Заворотнюк. Девушка одно время жила в Нью-Йорке, но сейчас переехала в Москву. Каждый образ она подбирает в соответствии с трендами и своим вкусом.

«Отличная пара кремовых сапог. Их можно было бы сочетать более интересным способом. Юбка и бесцветные колготки моментально сделали образ неактуальным и даже старомодным. Можно заменить юбку на джинсы глубокого синего оттенка или черные кожаные брюки», — рассказала стилист.

Инна Маликова является не толь ко артисткой, но и настоящей леди. Свои наряды она подбирает для каждого случая отдельно. Девушка любит подчеркивать стройные ноги и редко обходится без каблуков.

«Очень странно структурированный образ. Сверху не хватает объема, при том, что довольно тяжелая структура кожи у юбки. Снизу получился „эффект стакана“. Все, что может объединить все предметы одежды в этом случае, только черный цвет», — высказалась Анна.

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова недавно стала свободной. Девушка всегда любила лаконичные образы. Теперь они стали более броскими.

«Современный и хорошо продуманный образ! Нравится выбор структуры ткани, пересечение светлых цветов, но не их дублирование. Не смотря на то, что юбка с вырезом в сочетании с высокими ботфортами могла выглядеть вульгарно — блуза и тренч разбавляют эту комбинацию», — пояснила эксперт.

Валерия не так давно отметила 52-летие. Поклонники любят певицу, так как она не только ухаживает за собой, занимается спортом, но и не боится экспериментировать с имиджем. Артистка часто носит сапоги и полусапожки на шпильке.

«Перегруженный образ. Очень много наслоений, контрастов, не хватает легкости. Пожалуй, ситуацию можно было бы исправить, заменив сложную блузу», — высказалась Бжедугова.

Ксения Собчак всегда отличалась особенным чувством стиля. Однако любой наряд она сопровождает комфортной обувью. Сапоги с широким голенищем стали ее фаворитом в этом сезоне.

«У Собчак есть десятки гораздо более удачных образов. Здесь она будто позаимствовала несколько вещей у Яны Рудковской. Хороший выбор оттенков, но принт — мимо. Верх можно было ограничить просто объемным светлым свитером», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова, модный эксперт. Окончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других изданий.