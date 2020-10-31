«Главное — это цвет»: Алсу, Брежнева, Лорак и другие звезды выбрали демисезонные костюмы

До зимы остается всего месяц и на улице уже предсказуемо прохладно. Тренчи и плащи отходят на второй план, в гардеробе их сменяют пуховики и пальто. На прошлой неделе мы рассказали о самых модных ботинках для этого периода года. Но все же верхнюю одежду мы меняем чаще, особенно для комфортного перемещения по мегаполису. И для регулярной смены образы на выручку могут прийти спортивные костюмы. О том, как их лучше подобрать, для портала Teleprogramma.pro рассказала модный эксперт Vogue Анна Бжедугова.

«С одной стороны о трикотажных костюмах нельзя сказать, что они способны выделить кого-либо из толпы и вообще вызывать оживленный интерес, но, с другой стороны, сложно придумать себе более удобные и универсальные вещи, чем комфортные трикотажные штаны и толстовка. В идеале, конечно, такой комплект — это одежда исключительно для дома, но как показывает практика, для случаев, когда наряжаться совершенно нет времени, он может стать настоящим спасением», — сразу отметила она.

Звездные модницы

«Спортивные костюмы стоит оставить на те дни, когда ставку на свой внешний вид вам делать совершенно не нужно. Однако, в такие моменты стоит все же уделить необходимое время для прически и макияжа, чтобы не переборщить с небрежностью. А если и на это нет времени, то всегда можно натянуть капюшон и надеть очки, как это сделала Маша Горбань. Однако, усугублять ситуацию уггами (для выхода в город) я бы в ее случае все же не стала», — пояснила эксперт.

К слову, Мария Горбань обладает уточенным вкусом, но часто прибегает к спортивному стилю, когда путешествует. Девушка также облачает в толстовки и худи свою дочку. У них получается стильный family look.

«Поговорим о форме. Я советую отказаться от облегающих вариантов, которые окончательно утратили актуальность. Сегодня — только оверсайз. Не бойтесь, что будете выглядеть полнее в объемных штанах и толстовке. Трикотажная ткань деликатно проявит реальные очертания вашей фигуры, при этом не выделяя недостатков. А вот облегающий вариант наверняка бы сделал более очевидными все проблемные зоны, если они имеются», — предупредила Бжедугова.

«Идеальный вариант продемонстрировала Лера Кудрявцева, даже в белом оверсайз костюме она выглядит стройной. А вот Стеша Маликова в этот раз сделала не самый лучший выбор, ведь есть огромная разница между кроем оверсайз и вещью на несколько размеров больше. В ее случае толстовка слишком большая и к тому же достигает почти середины бедра, так что линия талии совершенно отсутствует и визуально очертания ее фигуры невозможно распознать», — добавила она.

К слову, Лера всегда выглядит безупречно, когда снимается для телепередач. Туфли, платья или брючные костюмы — ее любимые атрибуты. Но в обычной жизни телеведущая отдает предпочтение комфорту и уюту.

А вот Ольга Бузова старается и в повседневной жизни выглядеть женственно. Однако она часто устает от мини и каблуков, и в такие дни отдает предпочтение в пользу спортивных штанов и толстовок. При этом девушке удается быть стильной.

«Способов разнообразить столь базовый комплект не так много и интересным решением поделилась в своем Instagram Ольга Бузова. Ольга составила образ из двух разных комплектов. Она единственная в нашей подборке отдала предпочтение не однотонному комплекту, поэтому ее костюм смотрится намного интереснее», — высказалась Анна.

Алсу, которая для многих является эталоном стиля, полюбила спортивные костюмы не так и давно. Летом она носила варианты с шортами, а осенью стала выбирать джоггеры и треники. В таких нарядах певица даже гуляет по улице и при этом выглядит сногсшибательно.

«Главное, чему стоит уделить внимание при выборе трикотажного костюма — это цвет. Сегодня производители все чаще экспериментируют со странными промежуточными цветами, которые вкратце можно охарактеризовать „никакими“. Взгляните на костюм Алсу — этому цвету даже трудно придумать название, не говоря уже о том, что вряд ли он будет кому-то на сто процентов к лицу», — подчеркнула Бжедугова.

Вера Брежнева часто путешествует, поэтому она выбирает уют и комфорт в одежде. Чаще всего в аэропорту ее можно увидеть именно в спортивном костюме пастельного оттенка.

«Похожая ситуация и у Веры Брежневой, но в ее комплекте есть еще и цвет слоновой кости, который прекрасно гармонизирует выбеленный синий цвет костюма», — высказалась эксперт.

Похожий образ жизни с Верой у Ани Лорак. Певица тоже любит женственные наряды, но в обычной жизни сочетает стиль спорт-шик с каблуками или трендовыми ботинками. Так на репетиции ее можно увидеть в спортивном костюме и кроссовках, а вот для прогулок она сочетает наряд с пуховиком и ботинками на шнуровке, кардинально меняя лук.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.