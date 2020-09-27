Плюшевое счастье: Пугачева, Кудрявцева и другие звезды выбрали трендовые пальто этой осени

Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова рассказала порталу Teleprogramma.pro, какие пальто и тренчи пользуются спросом этой осенью на примере всеми узнаваемых артистов.

Осень полноправно вступает в свои права. Пролетел теплый сентябрь и впереди зябкая погода, с которой можно справляться с помощью одежды. И речь не только про уместное утепление, но и про настроение. О том, как выглядеть стильно и какую верхнюю одежду выбрать на октябрь-ноябрь для читателей Teleprogramma.pro рассказала модный эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова.

«Любите ли вы пуховики, тренчи или плюшевые пальто оверсайз, нельзя отрицать, что в это время года основной элемент гардероба является абсолютной необходимостью. На Неделях моды, как и следовало ожидать, мы увидели появление нескольких выдающихся тенденций: модели и главные модницы были одеты в различные версии клетчатых пальто, ярких тренчей, стеганых пальто солнечно-желтых оттенков. Конечно, по сей день oversize возглавляет списки трендов: никаких силуэтов сидящих по фигуре, когда дело касается верхней одежды. Плюшевые пальто стали особенно популярны в прошлом сезоне, когда MAX MARA выпустили свой «Teddy Coat». Конечно, с того момента на рынке появилось большое количество подделок. Чтобы не выглядеть дешево и дополнять плюшевым пальто актуальный образ — обращайте внимание на плотные, форменные и массивные модели. Носить их можно с чем угодно. Вы будете смотреться выигрышно как в толстовке, так и в платье», — поделилась эксперт.

Звездные модницы

Жена футболиста Дмитрия Тарасова является мамой двоих детей и при этом всегда выглядит элегантно. Анастасия Костенко этой осенью предпочитает носить кашемировое пальто практичного цвета мокко.

«Сама модель пальто неплохая. Классический крой, хорошей ширины ремень. Можно было бы поиграть с цветами в правильном формате, не совсем понятно причём тут горчичная сумка и светло-бежевые сапоги. У бежевого много оттенков, их можно было бы применить при составлении образа. Кстати, цвет этого пальто отлично бы сочетался с чёрным. Черная кожа и классика — беспроигрышный вариант, причем на все случаи жизни, особенно осенью. Голые ноги, учитывая то, что они судя по всему в колготках, здесь выглядят неуместно. Можно было бы подобрать высокие, кожаные ботфорты и спасти ситуацию», — отметила Бжедугова.

Ляйсан Утяшева давно стала модницей. Она не жалеет денег на стильные наряды. В этом сезоне телеведущая успела блеснуть в классическом тренче Dior.

«Удачный тренч, очень симпатично смотрится с новой стрижкой Ляйсан. Пример классического сочетания — бежевый тренч, черная водолазка и кожаные ботильоны. Ничего лишнего. Для прогулки или поездки на работу — самый подходящий вариант!» — дала оценку Анна.

71-летняя Алла Пугачева продолжает быть для многих иконой стиля. Певица в последние годы стала облачаться в более молодежные наряды. Этой осенью она стала одной из первых, кто выбрал объемное пальто оверсайз.

«Очень красивый образ! Мне кажется, он ей очень идет. Классное, яркое, короткое пальто красного цвета пересекается с приспущенными носками, сразу бросаются в глаза стройные ноги. Нравится форма ботильонов и текстура ткани на полупальто. Хороший пример того, как не скучно можно составлять осенний образ с юбкой! Здесь много деталей, на которые хочется обращать внимание», — поделилась эксперт.

Ведущая Лера Кудрявцева в 49 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом, а образы знаменитости всегда женственные и элегантные. Так недавно она вышла на прогулку в белоснежном пальто.

«В этом сезоне забудьте про сочетание таких кроссовок, узких джинс и пальто. Это прошлый век. Сумочка на плече также не вписывается в образ. Выбирайте более свободные модели. Лера будто бы хотела надеть все „классическое“ и „беспроигрышное“, но получился обратный эффект. В итоге нет никаких положительных деталей, за которые можно было бы зацепиться. Здесь действительно лучше в корне все поменять.», — пояснила Бжедугова.

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седакова не стесняется выглядеть привлекательно. Она любит подчеркивать свою фигуру. Однако певице порой удается выглядеть очень изысканно. Например, девушка примерила белоснежный костюм и пальто нежно-сиреневого оттенка.

«Скажу сразу — костюм неудачный. Не могу понять, почему я вижу голые пальцы ног Анны, если на ней надет костюм и плотное кашемировое пальто. Будьте осторожны с подобными оттенками, особенно осенью. Если у вас незагорелая кожа, цвет сделает лицо еще более бледным, будет подчеркивать темные круги и недостатки кожи», — предупредила эксперт.

Светлана Бондарчук недавно вышла замуж. 51-летнюю светская львица частенько предпочитает люксовые наряды. Этой осенью ее фаворитом стало желтое двубортное пальто.

«Хороший вариант и пальто, и платья! Желтый цвет хорошо смотрится с лакированной кожей и латексом. К слову, это вообще трендовый оттенок этой осени! Обратите внимание на форму и длину пальто. Если бы она была средняя, комбинация бы не сработала. Длина ботинок и пальто слегка открывают голень, как раз настолько, чтобы добавить визуально роста и вытянуть силуэт», — рассказала Анна.

Полина Гагарина не боится экспериментировать. Певица и молодая мама любит сочетать женственность и комфорт. Не удивительно, что она отдала предпочтение плюшевому пальто.

«По цвету образ мне нравится. Под этим пальто симпатично смотрится тельняшка. Плюшевое пальто в принципе допустимо для прогулки, но сочетать его нужно осторожно, чтобы образ не выглядел дешево», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.