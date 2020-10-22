Оделись в одном стиле: Костенко и Тарасов выбрали однотонные пальто и свитера для прогулки

Анастасия Костенко стала женой Дмитрия Тарасова спустя год после того, как он расстался с Ольгой Бузовой. Девушку долгое время винили в том, что она разрушила чужую семью. Однако со временем она доказала, что испытывает трепетные чувства к спортсмену. Теперь у влюбленных уже двое общих детей: двухлетняя Милана и восьмимесячная Ева. Модель признавалась, что хочет еще наследников, так как мечтала о большой семье.

Бывшая соперница Бузовой живет в том же особняке, где в свое время жила телеведущая с футболистом. Но в этом году она также стала ездить в Казань, где теперь тренируется команда спортсмена. Теплую осень супруги тоже встретили там. Накануне модель поделилась новыми снимками. Она устроила фотосессию во время прогулки с мужем в парке среди осенней листвы. Они решили продемонстрировать family look, одевшись в одном стиле.

Анастасия облачилась в свитер оверсайз цвета мокко и песочное пальто свободного кроя. Ее обнимал Тарасов в классическом пальто и черном свитере. Супруги поцеловались на камеру.

Поклонники восхитились гармоничной парой и их стилем. Стоит отметить, что раньше модель не раз критиковали за наряды не по возрасту или называли ее луки безвкусными. Но теперь Костенко регулярно получает похвалу.

«Красивая вы пара», «Вы прям такие осенние», «Класс, даже в одном цвете оделись», «Обожаю такой стиль, незыблемая классика», «Насть, ну красотка», «Такие милые», «Стильно выглядите», «Фотки фантастические», — прокомментировали пост подписчики.