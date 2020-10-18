«Смотрится очень круто»: Пугачева, Топурия и другие звезды выбрали ботинки на массивной подошве

Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова рассказала порталу Teleprogramma.pro, какая обувь в тренде этой осенью на примере всеми узнаваемых знаменитостей.

В каждую смену времени года девушки в легком волнении обновляют свой гардероб. И это вполне логично: привычные вещи изнашиваются, ну или попросту надоедают. А осень — время, когда любая модница особое внимание уделяет верхней одежде и обуви.

В этом сезоне актуальны косухи, плюшевые шубы и пальто. А так как в современном мире ценится удобство, то обувь, которая теперь в тренде, без каблука, но при этом на массивной подошве. Примечательно, что одной из первых в российском шоу-бизе подобную обувь предпочла Алла Пугачева.

Теперь существует много вариаций такой обуви: армейские ботинки, лоферы и не только. Для читателей портала Teleprogramma.pro рассказала о самых трендовых моделях и вариациях модный эксперт Vogue Анна Бжедугова.

«Массивная подошва прочно вошла в моду несколько лет назад, когда кроссовки вроде знаменитых Balenciaga стали чуть ли не трендом десятилетия. Смотрится обувь таких внушительных габаритов действительно оригинально, но если те самые кроссовки уже успели всем порядком надоесть, то ботинки и лоферы на грубой массивной подошве этой осенью — настоящий маст-хэв. Грубые армейские ботинки смотрятся наиболее выигрышно не в сочетании с джинсами и толстовками, а в качестве дополнения к нежному женственному или лаконичному деловому образу. Летом, когда ботинок выглядывает из под подола легкого развевающегося платья, это смотрится очень круто. Тем, кому такие модели кажутся слишком грубыми, стоит присмотреться к лоферам как у Ксении Бородиной, вариаций таких моделей сейчас достаточно в магазинах любой ценовой категории», — пояснила Анна.

Добавим, что Бородина всегда следит за тенденциями моды и регулярно пополняет гардероб обновками. Недавно она купила высокие сапоги Prada без каблука. По всей видимости, телеведущая готовится покорить публику новым модным луком.

«Новая волна популярности армейских ботинок началась с модели на массивной подошве от Prada. Самая актуальная модель на протяжении последних нескольких сезонов, но не в классической черной коже, а в пастельной замше — на Кети Топурии, но мне эти ботинки очень нравятся и в изначальном кожаном варианте, который будет более универсальным. У них идеальная длина, интересная подошва, они довольно необычные при отсутствии лишних деталей», — отметила эксперт.

Топурия еще летом стала носить массивные ботинки. Она сочетала их с легкими летними платьями и сарафанами.

«Еще одна модель ботинок, которые не теряют актуальности уже несколько сезонов — это высокие челси Bottega Veneta, которым отдала предпочтение Стеша Маликова. Более лаконичные и ближе к классическим, тем не менее смотрятся необычно и служат прекрасным дополнением к такому простому комплекту из джинсов и свитшота», — высказалась Бжедугова.

«Я бы сказала, что эти фото Юлии Савичевой и Стеши Маликовой можно сохранить как пример максимально допустимой высоты, потому что модели выше уже, как правило, не льстят фигуре. Выше уже только сапоги. Ну либо носить ботинки так, чтобы их верх был прикрыт подолом юбки», — подчеркнула эксперт.

Савичева давно стала взрослой девушкой, которая отошла от дерзких нарядов. Певица стремится сочетать стильность и элегантность.

А невестка Кристины Орбакайте — Алена Краснова работает в модельном бизнесе. Она не скрывает свой шопоголизм. Девушке удается быстро подхватывать модные тенденции.

«Например, Алена Краснова сделала не самый лучший выбор — высота ботинок визуально укорачивает ногу и прилегают они при этом так плотно, что несколько утолщают общий вид. К тому же их нельзя назвать ни ультра-модными, ни классическими — и я с трудом себе представляю, как они будут смотреться в сочетании с джинсами или брюками. Лучше бы было тогда отдать предпочтение уже хорошо знакомым классическим очертаниям, как у Ирины Пеговой», — отметила Анна.

Ирина Пегова обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть женственно. Во время недавней фотосессии она примерила трендовые ботинки, которые надела с белым платьем. Это смотрелось очень модно.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.