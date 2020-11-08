«Безукоризненный вкус»: Лорак, Федорова и другие звезды выбрали наряды из кожи питона

В этом году в моду вошел эко-мех и эко-кожа. Появилось множество новых трендов от кожаных платьев и рубашек до плащей. Не удивительно, что многие модницы также стали носить текстурные наряды. Мы решили узнать, как правильно носить сумки, сапоги, а также одежду под кожу питона. Для читателей портала Teleprogramma.pro об этом рассказала имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Анималистический принт вот уже несколько лет очень актуален. А в нынешнем сезоне изделия из кожи вообще выступают фаворитом. Поэтому выбор вещей из кожи питона или имитирующих ее, вполне обоснован. К тому же, если это натуральная кожа, такой выбор указывает на безукоризненный вкус и респектабельность. Ведь покупая такую вещь, ее владелец абсолютно уверен в ее уникальности. Естественный рисунок повторить в точности невозможно. Если на изделии есть повторяющиеся фрагменты или абсолютно одинаковый симметричный рисунок — это подделка», — рассказала эксперт.

Звездные модницы

Одной из тех, кто всегда выглядит ярко, является Анна Седокова. Певица подчеркивает фигуру платьям и облегающими костюмами. Недавно она с радостью купила ботильоны с широким голенищем из кожи питона. Артистка была от них в восторге, поэтому покинула бутик прямо в обновках.

«Полусапожки Анны Седоковой соответствуют ее противоречивой натуре. Тонкий каблук и мыс, при этом очень широкое голенище. Такая обувь всегда будет притягивать взгляд. Но далеко не везде она уместна. Например, в офисе походка на таких каблуках не будет способствовать рабочему настрою», — пояснила эксперт.

Ани Лорак всем известна как певица, но поклонники ее называют еще и иконой моды. Девушка любит носить кепки, кроссовки, но при этом добавляет в спортивные образы нотки женственности с помощью аксессуаров. Так этой осенью в ее гардеробе появилась куртка из кожи питона.

«В косухе Ани Лорак нотки брутальности. Здесь змеиный принт больше говорит о силе, даже бунтарстве. Остальные детали образа только подтверждают это», — отметила Бестави.

Также примером для многих женщин в плане стиля является Оксана Федорова. Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» умело собирает образы, подчеркивающие ее женственность. Так, пальто песочного оттенка она сочетала с высокими сапогами под змеиную кожу винного оттенка. Лук благодаря обуви получился нетривиальным.

«Сапоги Оксаны Федоровой по форме больше напоминают сапоги для верховой езды, модные в этом сезоне. Имитация змеиной кожи добавляет жесткости и силы всему образу. Просто представьте вместо этих сапог классический вариант, и вы поймете о чем я говорю. Перед нами предстанет мягкая, спокойная девушка», — высказалась эксперт.

«Кожа питона очень мягкая и эластичная. Изделия из такой кожи всегда элегантны. На мой взгляд, этого нет ни в куртке Ани, ни в сапогах Оксаны, ни в полусапожках Анны», — добавила она.

Не стоит забывать и про Ольгу Бузову. Девушка всегда старается следовать трендам и при этом не боится экспериментировать. Не так давно она предстала в широких брюках с принтом под змеиную кожу. Телеведущая сразу смогла привлечь к себе внимание.

55-летняя Марина Зудина лишь недавно стала активно выходить в свет после смерти мужа Олега Табакова. Женщина облачается в платья и костюмы, стараясь выглядеть элегантно. На одном из мероприятий она всех удивила, придя в платье со змеиным принтом, к которым подобрала туфли и сумку в том же стиле.

«Со змеиными принтами в одежде я бы рекомендовала быть очень аккуратными. Очень удачно у Ольги Бузовой этот принт разбавлен спокойным бежевым оттенком. Акцентный рисунок на прекрасных Олиных ногах. А вот Марина Зудина, по моему мнению, слишком увлеклась этим принтом. Клатч из кожи питона в этом образе уже лишний. Если это клатч из настоящей кожи, своей элегантностью и изяществом он украсил бы любое самое скромное платье-футляр», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет она, благодаря мастер-классам и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.