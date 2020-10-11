«Такими их еще никто не видел»: актрисы «Великолепного века» в бикини раззадорили фанатов

Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу, Пелин Карахан и многие другие, кого поклонники помнят в качестве изысканных султанш - на пляже выглядят, как обычные девушки. А как именно, смотрите в подборке портала Teleprogramma.pro.

«Такими их еще никто не видел», — резонно отмечают поклонники турецкого сериала «Великолепный век», обсуждая пикантные снимки звезд. Стоит ли говорить, что этот исторический проект полюбился зрителям по всему миру — его смотрели и в России, и в других странах.

Равнодушных нет нигде. Одни поддерживали Нур Феттахоглу, сыгравшую наложницу падишаха — Махидевран, другие — восхваляли красоту Мерьем Узерли — в образе хасеки Хюррем султан.

Но как полюбившиеся турецкие актрисы выглядят на пляже? Без изысканных нарядов, дорогих тиар, украшений с каменьями и кафтанов. И можно ли увидеть их в обычных купальниках? Узнаем в подборке сайта Teleprogramma.pro.

Одна из главных героинь Мерьем Узерли сейчас воспитывает шестилетнюю дочку Лару. Из-за беременности актрисе пришлось покинуть проект. Но об этом она нисколько не жалела, так как жаловалась на профессиональное выгорание.

Вы только посмотрите, как эффектно партнерша Халита Эргенча выглядит в мини-бикини. Актриса может похвастаться не только стройной фигурой, но и соблазнительными изгибами звездного тела.

Главная соперница Хюррем по сценарию «Великолепного века» — Махидевран. Наверное каждый в тайне был влюблен в эту красавицу-черкешенку в исполнении Нур Феттахоглу. В обычной жизни актриса мало чем отличается от своей героини. На фоне персонажа Мерьем Узерли — эта девушка выглядела невероятно хрупкой и стройной.

«Восхитительная», «Настоящая красавица, любимая султанша», «Нур одна из самых красивых турецких актрис», «Неожиданно видеть ее в купальнике», «О, да! Султан бы не позволил такие наряды примерять», — писали поклонники актрисы, обсуждая ее смелые снимки в купальниках.

Экранной дочерью Мерьем Узерли стала Пелин Карахан. Ей же досталась роль Михримах султан. Примечательно, что разница между актриса незначительная — всего год. Но это не помешало им воплотить задумку продюсеров в жизнь.

Актриса успела родить двоих сыновей. Но материнство и беременность никак не сказались на ее фигуре. Выглядит знаменитость просто потрясающе. Стоит только посмотреть на ее снимки с яхты, на которых Пелин позировала в сексуальном алом бикини.

А вот Бурджу Озберк сыграла в сериале «Великолепный век» роль дочери Хатидже султан и Ибрагима паши — Хуриджихан. Огонька в сюжетную линую добавила и тема запретной любви. Девушка стала тайной возлюбленной сына Хюррем султан — шехзаде Баязида.

В обычной жизни Бурджу не такая скромная, как могло показаться поклонникам сериала «Великолепный век». Девушка в купальнике оттенка далматинец выглядит весьма и весьма эффектно. Только посмотрите на эту роскошную фигуру.

«Красотка, талия стройная, поза так и говорит — я тут султанша», «Вот это да!! А казалась такой тихоней в сериала», «Так вот почему султанский сыночек-то не устоял!! Теперь все понятно», «Баязид бы влюбился точно», «Вот вам и Хуриджихан султан», «Ничего себе, какие формы», — отметили поклонники.

Мерве Болугур, которая в сериале сыграла наложницу шехзаде Селима — Нурбану султан, на съемочной площадке подружилась с Пелин Карахан. Девушки до сих пор тесно общаются. Именно Мерве поддерживала возлюбленную Бедри Гюнтая, когда та находилась в интересном положении и вынашивала их первенца — сына Али Демира, которому сейчас уже шесть лет. У актрисы также есть младший сынишка — Джан Эюп, ему три годика.

На своей страничке в Instagram Мерве с завидным постоянством делится с поклонниками пляжными кадрами. На одном из таких пикантных фото, актриса и вовсе позировала в белых трусиках от купальника. Образ знаменитости дополнила рубашка с леопардовым принтом.