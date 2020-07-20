«И это дочка Хатидже султан?»: Бурджу Озберк в купальнике «под далматина» свела с ума фигурой без изъяна

30-летняя актриса Бурджу Озберк сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль Хуриджихан — дочери Хатидже султан и Ибрагима-паши. По сюжету между девушкой и сыном хасеки Хюррем султан возникает обоюдная симпатия, которая перерастает в более глубокое и запретное чувство. За экранным романом Бурджу с Арасом Булутом Ийнемли с замиранием сердца следили все поклонницы сериала, которые искренне надеялись, что эти взаимоотношения найдут свое отражение и в реальной жизни. Однако героиню Озберк довольно быстро «вывели» из проекта.

Несмотря на это, девушка успела обзавестись целой армией верных почитателей. На ее микроблог подписаны порядка 4,9 миллиона человек. Помимо того, что Бурджу снимается в кино и сериалах, она также позиционирует себя как модель. Актриса из «Великолепного века» сумела влюбить в себя телезрителей благодаря миловидной внешности и невероятно стойкому характеру.

На личной страничке микроблога Озберк не перестает радовать поклонников свежими снимками в бикини. Бурджу позировала в купальнике «под далматина» на пляже, блеснув идеальной фигурой без изъяна.