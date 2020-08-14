«Бесподобная турчанка!»: Мерве Болугур в купальнике блеснула бедрами, искупавшись в озере

32-летняя Мерве Болугур порадовала поклонников свежим снимком. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поплавала в озере, блеснув округлыми бедрами в мокром купальнике. Партнерша Энгина Озтюрка продемонстрировала фигуру без изъяна, восхитив фанатов тонкой талией и пышными формами звездного тела. Подписчики знаменитости не смогли найти повода, чтобы придраться к фигуре актрисы, настолько роскошно она выглядела.
В «Великолепном веке» девушка сыграла роль наложницы шехзаде Селима, который в последствии стал главным претендентом на османский престол. А героиня Мерве — Нурбану султан подарила династии нового наследника — шехзаде Мурада, он правил государством после смерти отца, как внук султана Сулеймана.
«У нее такой дерзкий взгляд был в сериале, как будто говорила — весь гарем будет мой», «Какая же она красавица!! Вообще продюсеры не ошиблись с актерским составом!! А Нурбану была на высоте! Смогла дать отпор даже Хюррем султан», «Бесподобная турчанка», «Сложно воспринимать ее отдельно от роли! Привыкли к тому, что она Нурбану!! В бикини вообще не могла бы ее представить», «Селим бы точно не устоял», «И вот так в гарем попала венецианка!!», «Вот вам и невестка для Хюррем султан», «Да уж! Не в гаремных устоях», «Современно, смело и провокационно», «А что тут такого?! Ну купальник, озеро?! Никакой вульгарности не вижу», — такие комментарии появились под снимком актрисы.