«Загугли звезду»: Ирина Слуцкая откровенно рассказала о неизлечимой болезни и личной жизни
Видео
Пьянки и любовные трагедии отца Михаила Ефремова
Видео

В рубашке с «небесным» принтом: Пелин Карахан позировала на террасе особняка в юбке клеш

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» отдала предпочтение по-летнему свежему аутфиту.

В рубашке с «небесным» принтом: Пелин Карахан позировала на террасе особняка в юбке клеш
Пелин Карахан. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

35-летняя Пелин Карахан поделилась в Instagram свежим снимком со своими верными почитателями. Так, в кадре партнерша Бурака Озчивита предстала в летнем аутфите. Судя по всему, погодные условия в Турции позволяют знаменитости примирять легкие наряды и демонстрировать фигуру. Напомним, что у актрисы из сериала «Великолепный век» двое детей: шестилетний Али Демир и трехлетний Джан Эюп. Наследников экранная дочка Мерьем Узерли (Хюррем султан) родила от бизнесмена Бедри Гюнтая.

Как говорит Пелин, еще на первом свидании Бедри заявил, что она обязательно станет его женой. Такая уверенность немного позабавила Карахан. К словам будущего мужа девушка отнеслась с иронией. Но спустя некоторое время, когда Гюнтай вернулся с очередной деловой поездки с кольцом и сделал возлюбленной предложение руки и сердца, — она ответила согласием.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин Карахан в мини-юбке позировала на террасе загородного дома. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

Вместе с семьей Пелин поселилась за городом, в собственном особняке. Так, на террасе актриса из «Великолепного века» предстала в молодежном луке. Она облачилась в рубашку с «небесным» принтом в виде облаков и юбку клеш длины мини. Аутфит знаменитости дополнили босоножки на шпильке, а лодыжку актрисы украсил браслет из ракушек. Карахан не только сделала акцент на талии, но подчеркнула длину ног.

Тэги

Бурак Озчивитестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаМерьем Узерлимода и стильНовости googleНур Феттахоглу