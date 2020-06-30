Дочки-матери: Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу поделились свежими фото с наследницами

36-летняя Мерьем Узерли одна воспитывает дочку Лару. Наследнице актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» исполнилось шесть лет. В одном из интервью знаменитость призналась, что с появлением ребенка ее жизнь заиграла новыми красками.

Партнерша Халита Эргенча абсолютно не жалеет, что стала мамой и ей приходится в одиночку растить наследницу. Как говорит Мерьем, родив Лару, она стала острее чувствовать любовь. Узерли считает, что для каждой матери в мире нет ничего важнее ее детей. Рядом с дочерью актриса забывает о всех своих проблемах и неурядицах.

Партнерша Халита Эргенча уточнила, что ей важно воспитать малышку так, чтобы она сознавала свою ценность и уникальность. А для этого, как говорит Мерьем, ее Лара должна расти в полной гармонии, чувствуя, что ее любят.

В свое микроблоге Мерьем поделилась свежим снимком, на котором она позировала вместе с дочерью. От своей звездной мамы кроха унаследовала русый оттенок волос.

Крупным планом на совместном селфи свою наследницу запечатлела и Нур Феттахоглу. Актриса из «Великолепного века» вместе с мужем бизнесменом Левентом Везироглу воспитывает четырехлетнюю дочку Элису Гюзин. Все свободное время 39-летняя Нур посвящает своей малышке. Знаменитость старается делать все для того, чтобы кроха чувствовала ее заботу и любовь.

Примечательно, что Мерьем Узерли, сыгравшая роль хасеки Хюррем султан и Нур Феттахоглу, которую поклонники запомнили в образе Махидевран султан — были соперницами только на экране. В обычной жизни актрисы неплохо поладили между с собой. Обе воспитывают дочерей и продолжают активно сниматься в сериалах.