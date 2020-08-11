Не в кино, а в жизни: Сельма Эргенч поделилась свежим снимком с Нур Феттахоглу

Актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» до сих пор тесно общаются и не теряют контактов друг с другом.

Сельма Эргеч снискала любовь и признание поклонников благодаря съемкам в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла роль сестры султана Сулеймана и возлюбленной Ибрагима паши — Хатидже султан. Девушка до сих пор поддерживает дружеские отношения с коллегами по историческому проекту. К примеру, актриса тесно общается с Селен Озтюрк, которую телезрители запомнили по роли Гюльфем хатун и Джансу Дере, она сыграла персиянку Фирузе. Ко всему прочему, Сельма время от времени видится и с Нур Феттахоглу, она предстала в сериале в образе Махидевран султан.

На личной страничке в Instagram Эргеч поделилась свежим кадром, на котором она позировала в компании с возлюбленной бизнесмена Левента Везироглу. Снимок был сделан в неформальной обстановке на отдыхе. Сельма предстала на фото в косынкой на голове и без макияжа. Нур приобняла подругу за плечи, вызвав у нее ответную улыбку.

Напомним, что у Нур Феттахоглу есть четырехлетняя дочка Элиса Гюзин. Вместе с мужем предпринимателем актриса из «Великолепного века» обосновалась за городом в частном особняке с собственным садом и бассейном. Также поступила и Пелин Карахан, она сыграла роль Михримах султан. Девушка с семьей поселилась в коттедже с просторной террасой.