«Самые сладкие минуты»: Ани Лорак в льняном костюме прогулялась с дочкой по набережной

Ани Лорак частая гостья на ТВ-передачах и светских раутах, а ее фееричные шоу собирают тысячи зрителей. При этом певица тщательно оберегает личную жизнь. Чуть больше года назад она развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет. Ходили слухи, что предприниматель изменял артистке. Теперь о дочери Софии, которой уже девять лет, звезда заботится одна, но девочка иногда видится с отцом и его новой пассией.

После карантина, который Лорак провела дома, она уехала отдыхать. Свой отпуск девушка проводит в Греции. Скучать ей не приходится, так как на том же курорте коротает дни Филипп Киркоров с детьми и Андрей Малахов. Артистка вечерами устраивает прогулки. Она успела отметиться в кружевном платье и шортах, а днем певица купается и загорает у бассейна. Накануне Каролина ( настоящее имя певицы. — Прим. ред.) поделилась кадрами в черном бикини, сразив поклонников.

А вечером артистка отправилась гулять по набережной. Как оказалось, дочка отдыхает вместе с ней. Лорак устроила фотосессию на побережье. Она предстала в льняном сером костюме, состоящем из рубашки оверсайз и широких брюк. Образ завершала кепка в тон и сумка песочного цвета. Певица была без макияжа, показав природную красоту. Она обняла наследницу, представшую в футболке и с афро-косичками. Девочка успела загореть.

«Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Любимки наши. Отдыхайте», «Я в шоке. Каролине как будто 20 лет», «Любимые девочки», «Похожи, как две капли воды», «Каролиша, какая вы красотка! Отдыхайте!», «Как подросла доченька», «Две лапочки», «Самая красивая мама», — прокомментировали пост подписчики.