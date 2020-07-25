«Просто дива!»: Ани Лорак в сверкающем комбинезоне встретила Лазарева в гримерке

Ани Лорак больше года назад развелась со своим турецким мужем. Теперь певица сама растит дочку Софию. Помогает ей крестный папа Филипп Киркоров. После карантина девушка устроила наследнице вечеринку в честь дня рождения. Тогда она увиделась не только с Киркоровым, но и своим другом Сергеем Лазаревым, который привел на праздник сына Никиту. Потом они несколько раз пересекались на разных мероприятиях.

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Не только поклонники, но и Арман Давлетяров заметил, что Лорак и Лазарев очень часто оказываются вместе. Вот и 25 июля их снова свела судьба. Певица приехала на фестиваль Drive & Live. Концерт прошел в новом формате, когда зрители наблюдают за шоу из автомобилей. В гримерке Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) встретилась с Сергеем. она покрасовалась перед ним в концертом наряде. На ней был комбинезон из сверкающих пайеток с глубоким декольте до пупка.

Лорак изгибалась, демонстрируя изгибы своего тела. Брюки клеш визуально вытянули силуэт. Девушка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Это просто бомба! Бомбезно! Просто дива готовится покорить «Лужниках». Ах!» — иронично комментировал Сергей позы коллеги.

К слову, пришли в восторг от наряды звезды и зрители, которые вместо аплодисментов одаривали артистов сигналами из клаксонов. Поклонники осыпали певицу комплиментами. Отметим, что на фестиваль с собой Лазарев привез подросшего сына. На репетиции мальчик наблюдал за отцом. Также напомним, что Сергея и Каролину связывает многолетняя дружба. У певицы уже почти год романтические отношения с саунд-продюсером Егором Глебом.