Отдых в Греции: Ани Лорак в шортах с высокой талией и футболке оверсайз отправилась на прогулку

Ани Лорак является одной из самых красивых певиц, но при этом также одной из самых закрытых. Девушка не любит говорить о личной жизни. Больше года назад она развелась с турецким бизнесменом. Теперь артистка сама воспитывает дочку Софию. Время от времени звезда веселится с друзьями — Сергеем Лазаревым и Филипп Киркоровым. С последним она проводит отпуск в Греции. Король российской эстрады успел поиграть с ней в гольф.

Летние дни Лорак решила провести на морском побережье. Она большую часть времени наслаждается уединенным отпуском. С собой певица, по всей видимости, взяла несколько чемоданов. Время от времени она хвастается своими нарядами. Так недавно артистка предстала в кружевном платье, а вот для купания брюнетка предпочла черное мини-бикини, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

Для прогулки Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) облачилась в черный костюм. Шорты с высокой талией и футболка оверсайз визуально сделали фигуру артистки еще более хрупкой. Сланцы и кепка дополнили монохромный лук. Лорак продемонстрировала стройные и загорелые ноги. К слову, подобные костюмы недавно вошли в моду. В них успели отметиться Алсу, Вера Брежнева и другие звезды.

Поклонники пришли в восторг от фото. «Каролина, вы красивая», «Эти ноги нереальной красоты», «Наша богиня», «Дива на отдыхе», — стали писать пользователи Сети.