«Какой плоский живот!»: Ани Лорак в черном бикини сверкнула пышной грудью у бассейна

Ани Лорак 12 лет назад выступала на конкурсе «Евровидение» с песней Shady Lady. Тогда многие отметили красоту певицы. Сейчас девушке уже 41 год, но она по-прежнему может дать фору топ-моделям. Артистка обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать женственными нарядами. В ее гардеробе много комбинезонов, платьев и брючных костюмов, которые подходят для летнего зноя.

Недавно Лорак уехала в отпуск. Она проводит время в Греции в компании Филиппа Киркорова, который является крестным отцом ее дочери Софии. Однако на вилле порой певица отдыхает в одиночестве. Накануне она запечатлела себя у бассейна. Девушка предстала без макияжа. На ней было черное бикини, подчеркнувшее роскошную грудь и плоский живот. Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) демонстрировала соблазнительные формы на камеру.

Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что у артистки потрясающая фигура. Звезда получила множество комплиментов. «Вот это формы — зависть», «Какой плоский живот и аппетитная грудь, ну как так», «Идеальная женщина», «Богиня», «Купальник маловат, но это прекрасно», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Напомним, что ранее Лорак побывала на поле для гольфа, где училась играть вместе с Киркоровым.