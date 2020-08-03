«Не надо отвлекать нас»: Ани Лорак в кружевном платье сыграла в гольф с Киркоровым в Греции

Ани Лорак является одной из самых популярных певиц на отечественной эстраде. Также она обладает эффектной внешностью. Многие были поражены, когда больше года назад артистка развелась со своим мужем, турецким бизнесменом, на фоне слухов о его многочисленных изменах. Однако вскоре поклонники стали замечать, что развод пошел ей на пользу. Девушка стала выглядеть еще стройнее.

Лорак во время карантина все свободное время посвящала дочке Софии. А также ходила в гости к Филиппу Киркорову, который является крестным отцом ее наследницы. Певица тепло общается с королем российской эстрады. Даже отпуск они решили провести вместе. Как только границы открылись, артистка улетела в Грецию. Там она и встретилась с Филиппом Бедросовичем, который уже успел провести время с Тимати. Рэпер учил детей певца кататься на доске для серфинга.

Ани Лорак наслаждается теплыми днями. Вместе с королем российской эстрады очередной день она провела на поле для гольфа. На новом фото певица предстала в белом платье с кружевом и поясом, который подчеркнул ее талию. Она дополнила образ сланцами и солнцезащитными очками с круглыми линзами. А вот Киркоров предстал в брендовых шортах, футболке и бейсболке. Они взяли уроки по игре в гольф.

«Настроение на неделю зависит от времяпровождения в понедельник! А компания — определяющий фактор! Пожалуйста, не надо отвлекать нас с Лорак от идеальной жизни», — написал певец.

Поклонники восхитились звездной командой. Многие отметили, что Лорак похорошела. «Какие хорошие и позитивные люди!», «Какая идеальная жизнь!», «Какие счастливые», «Хорошего отдыха», «Каролина такая красотка», «Приятно видеть вас вместе», — прокомментировали пост подписчики.