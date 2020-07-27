Ани Лорак рассказала, как набрала вес на карантине

Певица Ани Лорак призналась, что набрала лишние килограммы из-за отсутствия концертов. Во время карантина 41-летняя певица самоизолировалась дома. Все свое время проводила только с дочерью. Поклонники певицы заметили изменения в ее фигуре во время первого после карантина выступления на сцене. Концерт прошел в минувшие выходные в московском СК «Лужники». Там же Лорак призналась, что период самоизоляции дался ей тяжело.

«Казалось, я сойду с ума», — цитируют певицу «Дни.Ру».

В апреле в прямом эфире Instagram певица призналась, что стала весить 52 килограмма. До карантина эти цифры были меньше.

Напомним, внешность Ани Лорак уже много раз подвергалась критике со стороны ее поклонников. Звезда то набирает вес, то быстро сбрасывает. Она практикует правильное питание и не забывает о тренировках в зале. При этом, многие фанаты считают, что у Лорак идеальная женская фигура.