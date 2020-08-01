Стильные оборванцы: с чем Нетребко, Топурия, Боня и другие звезды носят рваные джинсы

После отмены режима самоизоляции незаметно прошла половина лета. Однако это не повод расстраиваться. Еще есть время, чтобы блеснуть в стильных и модных образах. Ранее мы рассказали о трендовых босоножках этого сезона, модных сумках и кокетливых платья. Однако у каждой современной девушки также есть шорты и джинсы. Актуальны в этом году фасоны широкого кроя, но что делать, что если в шкафу залежались рваные джинсы, которые еще недавно были в тренде. Выкидывать их не стоит. Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала, как стильно интегрировать рваные джинсы в современный образ.

«Конечно, нельзя не отметить, что рваные джинсы уже давно покинули списки трендов, по крайней мере в той форме, в которой мы привыкли их видеть. В целом их никогда нельзя было назвать обязательной составляющей стильного образа, скорее индивидуальным выбором каждого, но эпоха утрированной небрежности, которая касается денима, канула в лету. Сегодня разрезы и потертости встречаются в самых неожиданных местах и выглядят самобытно и чаще всего сдержанно. Сегодня, чтобы носить рваные джинсы, у вас действительно должно быть чувство стиля. Наденете скинни с прорезями на коленях и ветровку — превратитесь в дачника или 12-летнего подростка, в любом случае, аутфит для копания грядок подходит идеально. Так, Анна Нетребко, несмотря на нестандартную фигуру, носит рваные джинсы. Она их часто сочетает с черными блузами, чтобы визуально выглядеть стройнее.

А вот если эту же модель джинсов сочетать с правильной обувью, белой рубашкой, классическим тренчем, объемным пиджаком или даже белой футболкой и мюлями в расслабленный день — образ заиграет абсолютно иначе. Запомните главное правило — прорехи подходят только бойфрендам и скинни. Бахрама и нитки, будто вы обрезали свои старые джинсы (возможно, вы так и сделали) выглядят удачно, особенно, если это шорты бермуды, которые популярны в этом сезоне», — высказалась эксперт.

Звездные модницы:

Многие певицы для поклонников стали иконами стиля. Одной из них является Кети Топурия. Девушка умело подбирает себе наряды. В ее гардеробе есть, как платья, так и джинсы с дырками.

«У Кети Топурии почти удачный образ на каждый день. Синий цвет джинсов облегчает муки выбора для остальной одежды. Как я уже говорила ранее, с такой моделью рваных джинсов отлично сочетается белая рубашка, Кэти решила дополнить образ кожаной курткой косухой и не промахнулась. Конечно, модель самой рубашки можно было бы заменить на более подходящую: выбрать ткань поплотнее, заправить только одну сторону в джинсы, чтобы образ был немного хулиганским и более интересным. Обувь сильно бросается в глаза, кажется Кети хотела подобрать ее под цвет сумки, но, надо сказать, она явно совершила ошибку. Модные правила, установленные в XX веке, в XXI принято нарушать. Мы уже не боимся комбинировать золото с серебром, носим белое зимой, одежду с разными принтами и не подбираем сумку под обувь», — отметила Анна.

А вот Кристина Асмус любит лаконичные образы. Однако порой актриса позволяет себе открыть ноги. Она носит шорты, демонстрируя стройную фигуру.

«Шорты на Кристине Асмус — это пример, как не надо применять модели с бахромой. Короткие обрезанные шорты — исключительно пляжный вариант, он не подходит для города. Черная рубашка, выпущенная наверх, создает ощущение, что Кристина и вовсе забыла надеть низ. Если в образе данные шорты заменить на бермуды и рубашку на футболку — он будет спасен», — пояснила эксперт.

Одной из девушек, которых считают стильными, является Виктория Боня. На побережье в Монако она «выгуливает» наряд разных знаменитых брендов, а также носит одежду собственного производства.

«Все мы помним джинсы с дырками, когда этот тренд только набирал обороты. Средняя посадка и большое количество декоративных деталей было их отличительной чертой. В точности такие надеты на Виктории Боне. Конкретная модель смотрится абсолютно неуместно не только в сочетании с этой одеждой, а в принципе в гардеробе. Странная посадка и слишком большое количество дырок делают эти джинсы тотальным анти-трендом. В данный образ Виктории Бони отлично бы вписались джинсы Кети Топурии», — дала оценку Бжудугова.

Ольга Бузова предпочитает просто выглядеть женственно. Иногда ей нравится эпатировать публику, поэтому экстремальные мини и топы стали ее любимыми вещами, но и джинсы она умело обыгрывает, чтобы выглядеть необычно.

«Переместились во времени и джинсы Ольги Бузовой. Средняя посадка и обрезанные щиколотки не смотря на каблуки съели несколько сантиметров роста. К тому же, образ очень перегружен. Практически свисающие части ткани денима, леопард и ремень с крупной пряжкой — логотипом категорически не вяжутся друг с другом», — отметила эксперт. «Во втором образе я бы посоветовала заменить топ на футболку или надеть бойфренды. Комбинация одежды и обуви на этом фото напоминает 2000-е, причем не в самых лучших проявлениях этой эпохи», — призналась Анна.

Коллега Бузовой Ксения Бородина не раз хвасталась, что ее наряды настолько хороши, что стилисты ее порой не переодевают перед эфиром. Недавно она обзавелась трендовыми босоножками и джинсами с высоко талией. Рваные шорты тоже оказались в ее гардеробе.

«Прекрасные шорты у Ксении Бородиной! Конечно, верх необходимо заменить, но видео снято дома с детьми, так что простительно. Представьте, как бы эти шорты смотрелись в сочетании со свободным свитером или даже простой белой футболкой! Останется приправить все правильной обувью и аксессуарами. Такие яркие шорты — хороший повод решиться на трендовую фуксию», — рассказала Бжедугова.

А дочка Дмитрия Маликова интересуется модой с юности. В 20 лет она уже выпускает свою линейку летней одежды. Однако у Стефании много нарядов разных брендов, которые она умело комбинирует.

«Классический образ с объемным пальто, свитером и бойфрендами с разрезами у Стефании Маликовой. Осторожное решение, но зато без потерь» — призналась Анна.

Дочка Алсу предпочитает кежуал стиль. Смотря на наследницу, и сама певица стала одеваться более молодежно. Артистка носит джинсы скинни, а ее дочка любит широкие джинсы.

«Свитер Микелы Абрамовой можно было бы заменить на что-то более хулиганское и объемное. Все-таки она еще подросток, в таком возрасте можно экспериментировать практически как угодно!» — оценила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.