«Радуем себя, как можем»: Ксения Бородина позировала в джинсовом кардигане и трендовых мюлях

Ксения Бородина раньше была продюсером, участвовала в съемках шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым, но прославил девушку проект «Дом-2», который она ведет уже 16 лет. На брюнетку стали равняться многие девушки. Она дает советы касательно отношений, а также стиля. За годы появлений на телеэкранах Ксения научилась подбирать себе образы. Теперь стилисты порой позволяют ей идти в кадр в тех нарядах, в которых она приходит на работу.

Несмотря на то что телеведущая много путешествует и после карантина дважды успела побывать в Сочи, на шопинг у нее хватает времени. Бородина недавно купила самые трендовые босоножки этого лета с квадратным мысом. Она теперь блистает в них и на встречах с подругами, и на работе. Светская львица накануне показала обновку: она облачилась в горчичные брюки-бананы и джинсовый длинный кардиган на пуговицах со стразами. К образу девушка подобрала мюли карамельного цвета с квадратным мысом и тонкий пояс в тон.

«Девочки, погода на улице непонятная, поэтому радуем себя, как можем. Смотрите, какая прикольная у меня джинсовка, яркая. Очень приятная джинса, несмотря на то, что она тоненькая и легкая, она достаточно теплая. На кардигане хватает страз», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились образом Ксении. Многие отметили, что не видели ничего более оригинального и стильного. Образы телеведущей давно вызывают у пользователей Сети положительные эмоции. К слову, девушка призналась, что готова тратить деньги на хорошую обувь, кожаные брюки и качественные жакеты.