«Выделит из толпы»: Нетребко, Бородина и Брухунова выбрали самые трендовые сумки лета

Девушкам всегда важно выглядеть элегантно и модно. Для создания собственного стильного ле тнего образа нужно не так и много деталей. Ранее мы рассказали, о самых модных джинсах, актуальных босоножках с квадратным мысом. Но без сумки обойтись практически невозможно. Этот аксессуар может преобразить любой look. О самых трендовых сумках этого сезона рассказала фэшн-эксперт Анна Бжедугова. Как оказалось, большую популярность имеет плетеный вариант.

«Разумеется, тренд на солому — это логическое продолжение стремительно развивающейся тенденции экологичного производства. В особенности это касается сумок, ради производства которых некоторые бренды до сих пор используют кожу экзотических животных. Соломенная сумка — отличный способ сделать первый шаг к разумному потреблению и поддержать позитивные мировые тенденции. К чему вам очередная дорогая кожаная сумка, если можно приобрести себе соломенный вариант на сезон за меньшие деньги? Кроме того, такой аксессуар выделит вас из толпы и обеспечит стопроцентное попадание в тренд. Сочетать такую сумку так же легко, как и шляпу — достаточно придерживаться летней палитры тканей», — объяснила Анна.

К слову, у Кети Топурии хранится много сумок, включая огромную соломенную сумку-шоппер.

Звездные модницы

Анна Нетребко является не только королевой оперной сцены, но и одной из самых стильных певиц. Она обладает нестандартной фигурой, но умело скрывает недостатки. Артистка этим летом успела приобрести несколько новых сумок. Наш фэшн-эксперт оценил выбор звезды.

«Анна Нетребко хвастается самым модным вариантом соломенной сумки от дизайнера Jacquemus — такие модели уже стали его визитной карточкой. Смелые габариты и интересная соломенная бахрома выгодно выделяют данную модель и даже отсылают куда-то к югу Франции, прямо на родину дизайнера. Прекрасный выбор, но надо отметить, что со всем остальным у Анны, как обычно, беда», — отметила Бжедугова.

«Другая соломенная сумка, которую Анна продемонстрировала в своем Инстаграме, уже напоминает артефакт с ярмарки народного промысла и никак не отсылает к солнцу, морю и пляжу, к тому же как дополнение к черному луку в крупный из достаточно тяжелой ткани сумка как аксессуар не работает, выбиваясь из общей концепции», — считает эксперт.

«Миниатюрная черная кожаная сумка, которая, наверное, есть у каждое женщины, смотрелась бы здесь логичней, но самое интересное, что на следующем фото Анны нас ждет сумка, которая буквально просится стать прекрасным дополнением к этому образу — сумка треугольной формы в сочетании черного, белого и красного. Удивительным образом наслоение разных принтов на каждой стороне сумки смотрится гармонично и стильно благодаря удачной цветовой гамме, объединяющей все мотивы воедино. Удачно дополняет и данный наряд, но с предыдущим платьем в горох смотрелось бы намного лучше. Что ж, по крайней мере, Нетребко начинает пополнять гардероб самыми актуальными новинками, возможно, совсем скоро эволюционирует и визуальная составляющая ее гардероба», — пояснила Анна.

«Далее — снова Анна демонстрирует другую сумку из своей, видимо, внушительной коллекции. Достаточно большая нежно-розовая сумка Versace, похожая на знаменитую Birkin. Мне в ней нравится все, кроме странного принта на основной внешней части — белый абстрактный рисунок здесь явно лишний. В остальном — такая модель никогда не выходит из моды, а яркая расцветка выделяет ее из тысячи похожих», — отметила эксперт.

Помощница Евгения Петросяна стала знаменита, когда юморист расстался с женой Еленой Степаненко. Им приписывают не просто роман, а настоящую любовную связь. У Татьяны Брухуновой особое чувство стиля: она любит лаконичные образы, которым добавляет изюминки с помощью аксессуаров. При этом девушка не жалеет денег на аутфиты.

«Мне очень понравилась сумочка Prada Татьяны Брухуновой. Очень интересно выглядит сочетание классической миниатюрной черной сумки квадратной формы и плетеной отделки. Кстати, такой вариант во втором луке Анны Нетребко смотрелся бы намного лучше, если уж в этот день ей так хотелось выгулять сумку подобного типа. В то же время могу сказать, что советовать взять на заметку эту модель бессмысленно, потому что советовать модель за такие баснословные деньги — кощунство, а искать более дешевый аналог — уже рискованно, ведь не факт, что найденная сумка будет выглядеть столь же достойно и сохранит свои качества надолго, работа ведь ювелирная. А вот оригинальная сумка Jacquemus, как у Анны Нетребко, обойдется раз в 10 дешевле», — отметила Бжедугова.

«Другой выбор Брухуновой — сумка-седло Dior, классическая модель из нулевых, переживающая сегодня возрождение. Надо отметить, что к сегодняшнему дню двухлетний бум на эти сумки уже сходит на нет, а все потому, что модель ужасно непрактичная. В выбранной цветовой гамме будет уместнее смотреться осенью и всегда недостаточно гармонично сочетаться со всем, кроме черного», — дала оценку эксперт.

Еще одной модницей является Ксения Бородина. Телеведущая следит за трендами и одна из первых приобретает фэшн-новинки. Она уже обзавелась модными босоножками, а также сумками.

«Сумка-багет Chanel Ксении Бородиной — одна из заветных классических моделей, переживших не одну смену модных тенденций и не утративших актуальности. Стоит взять на заметку всем, кто никак не может определиться с выбором, ведь модель на 100 процентов универсальна. Мне очень нравится сочетание этой сумки с нарядом Ксении, но она столь же удачно может стать дополнением офисного костюма, легкого летнего платья, одинаково уместно смотреться в любое время года. Хорошая новость в том, что более демократичные бренды всегда предлагают бюджетные аналоги, которые ничем не уступают по визуальным параметрам», — высказалась Анна.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.