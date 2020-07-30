«Адская жара»: Нетребко в струящейся юбке макси прогулялась по «раскаленным» улицам Вероны

Анна Нетребко в 48 лет не перестает восхищать поклонников. Она давно стала для многих иконой стиля. Вкусом артистки восхищается даже историк моды Александр Васильев. После карантина артистка вернулась к прежнему ритму жизни. Она вновь радует фанатов яркими образами во время поездок. Во время отдыха в Турции звезда носила туники, а по улицам итальянских городов она прогуливает то в белых мини-шортах, то в платье свободного кроя.

После Неаполя Анна успела посетить Флоренцию и Венецию. Она не упускает ни единой возможности осмотреть новые места и узнать что-то новое. Накануне очередного концерта оперная дива со своим мужем Юсифом Эйвазовым приехала в Верону. Погода встретила пару изнуряющими лучами солнца, но это не остановило супругов. Нетребко отправилась гулять в знойную жару. Она на этот раз выбрала шелковый топ фиолетового цвета и струящуюся юбку макси насыщенного изумрудного оттенка. Шляпка с большими полями и босоножки дополнили образ.

«Раскаленные от солнца каменные улицы Вероны… Адская жара», — написала звезда.

Она не только осмотрела улочки, но и заглянула в церковь Святой Анастасии. Поклонники вновь поразились чувству стиля артистки. Нетребко удается мастерски подчеркивать достоинства фигуры. Многие отметили, что такую диву видно сразу, где бы она не находилась. «Очень красивые фото и виде», «Анна, какая красивая юбка и образ в целом», «Как вам удается так выглядеть, эти ваши шляпки…», «Анна! Стесняюсь написать, но вы богиня!», «Такая красота и вы ее дополняете!» — прокомментировали пост подписчики.